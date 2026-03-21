’مشرق وسطیٰ میں اہداف پورے ہونے والے ہیں‘؛ امریکی صدر نے ایران جنگ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا اپنے فوجی اہداف کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔
انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر جاری بیان میں ایران کے حوالے سے امریکی پالیسی اور ممکنہ آئندہ اقدامات کا ذکر کیا۔
صدر ٹرمپ کے مطابق امریکا کی کوشش ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت کو مکمل طور پر کمزور کر دیا جائے، جس میں میزائل سسٹمز، لانچرز اور ان سے متعلق دیگر تمام پہلو شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بھی ہے تاکہ اس کی عسکری طاقت کو محدود کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکا ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو بھی غیر مؤثر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں فضائی دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکا کسی بھی صورت ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے قریب بھی نہیں آنے دے گا اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امریکا فوری اور بھرپور ردعمل دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔
اپنے بیان میں انہوں نے مشرقِ وسطیٰ میں اپنے اتحادی ممالک جیسے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے تحفظ کو بھی امریکی پالیسی کا اہم حصہ قرار دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک کی سلامتی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔
آبنائے ہرمز کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس اہم بحری راستے کی نگرانی اور سیکیورٹی ان ممالک کو خود کرنی چاہیے جو اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ امریکا براہِ راست اس کا استعمال نہیں کرتا۔
تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکا ان ممالک کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ایران کا خطرہ ختم ہونے کے بعد ایسا کرنا ضروری نہیں رہے گا۔
صدر ٹرمپ نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا کہ یہ تمام فوجی اقدامات متعلقہ ممالک کے لیے آسان ثابت ہو سکتے ہیں اور امریکا اپنے اہداف کے حصول کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں اپنی فوجی سرگرمیوں کو کم کرنے پر غور کر رہا ہے۔