بایاں بازو اٹھانے پر دل میں درد: کیا یہ دل کی بیماری کی علامت ہے؟
کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنا بایاں بازو اٹھاتے ہیں تو دل کے قریب اچانک درد ہوتا ہے؟ یہ درد بعض اوقات اتنا تیز ہوتا ہے کہ رکنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دل کی بیماری کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
اکثر لوگ اس وقت شدید تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں جب بائیں بازو کو اٹھاتے یا حرکت دیتے وقت انہیں سینے یا دل کے مقام پر اچانک درد محسوس ہوتا ہے اور یہ سوال عام ہے کہ کیا یہ ہارٹ اٹیک یا دل کی کسی بیماری کی علامت ہے۔
طبی ماہرین اس حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر درد صرف بازو اٹھانے یا مخصوص جسمانی حرکت سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ عام طور پر ’نارمل‘ ہوتا ہے اور اس کا تعلق دل کے بجائے سینے کے پٹھوں، پسلیوں کی درمیانی نرم ہڈی کی سوزش یا کندھے کے جوڑ کی کسی تکلیف سے ہو سکتا ہے کیونکہ دل کا اصل درد عام طور پر صرف بازو ہلانے سے تبدیل نہیں ہوتا۔
تاہم، اگر اس درد کے ساتھ سینے پر شدید بوجھ، جکڑن، ٹھنڈے پسینے، سانس لینے میں دشواری، متلی یا درد کا جبڑے اور کمر تک پھیلنے جیسی علامات ظاہر ہوں تو یہ کارڈیک اریسٹ یا انجائنا کی سنجیدہ نشانیاں ہو سکتی ہیں جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
ماہرین کے مطابق فرق پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر درد دبانے یا ہاتھ ہلانے سے بڑھے تو یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ چلنے پھرنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے بڑھے تو یہ دل کا معاملہ ہو سکتا ہے۔
لہٰذا کسی بھی شک کی صورت میں خود تشخیص کرنے کے بجائے فوری طور پر ای سی جی کروانا اور ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا زندگی بچانے کے لیے ناگزیر ہے۔