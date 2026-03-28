سعودیہ، ترک و مصری وزرائے خارجہ کل اسلام آباد میں ملیں گے: اسحاق ڈار کی تصدیق
نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کی تصدیق کر دی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود، ترک وزیر خارجہ حقان فدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدرعبدالعطی، کل اسلام آباد کا دو روزہ دورہ کریں گے۔
دورے کا مقصد خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور مختلف دوطرفہ و علاقائی امور پر گفت و شنید کرنا ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ 29 سے 30 مارچ 2026 تک اسلام آباد میں قیام کریں گے۔
دورے کے دوران، وزرائے خارجہ وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مختلف دوطرفہ و علاقائی امور پر بات چیت کریں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ کل شام کو اسلام آباد میں ملاقات کریں گے اور اس دوران چاروں ممالک خطے میں جنگ بندی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔
ترجمان نے بتایا کہ پاکستان سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یہ دورہ ان ممالک کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ وزرائے خارجہ کے دورے کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے علاوہ اقتصادی، سیاسی اور سیکورٹی مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔