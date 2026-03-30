ایران جنگ میں شدت: نئے سپریم لیڈر نیوکلیئر بم بنانے کا حکم دیں گے؟
ایران کے جوہری پروگرام کے عالمی سطح پر منظرِ عام پر آنے کو دو دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور تہران کا یہ واضح مؤقف رہا ہے کہ اس کے عزائم پُرامن ہیں اور وہ جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اُس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے یہاں تک ایک فتویٰ بھی جاری کیا تھا جس کے تحت اسلامی قانون کے مطابق جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔
تاہم گزشتہ ماہ امریکی و اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد صورتحال میں بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق مبصرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے ایران کو اس فتویٰ پر نظرثانی کا موقع مل سکتا ہے، اور ملک میں عوامی و اشرافیہ سطح پر بحث پہلے ہی اسی سمت بڑھ رہی ہے۔
کوئنسی انسٹیٹیوٹ فار ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ سے وابستہ تجزیہ کار ٹریٹا پارسی کے مطابق جوہری فتویٰ اب ختم ہو چکا ہے۔ اشرافیہ اور عوامی رائے میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، جو حیران کن نہیں کیونکہ ایران کو مذاکرات کے دوران دو مرتبہ جوہری طاقت رکھنے والی ریاستوں نے نشانہ بنایا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران نے طویل عرصے تک دباؤ کے باوجود اسٹریٹیجک صبر کا مظاہرہ کیا اور 2018 میں امریکا کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد بھی فوری طور پر سخت ردعمل نہیں دیا۔
اس کے باوجود ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو بتدریج آگے بڑھایا، مگر ہتھیار بنانے کی حد عبور نہیں کی، جسے بعض ماہرین ایک محتاط اور حسابی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔
اگرچہ ایران نے باضابطہ طور پر اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی، تاہم اس کے پاس 400 کلوگرام سے زائد اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم موجود ہے، جو اگر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد کے فتوے کو واپس لے لیں تو کئی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔
یورینیم بنیادی طور پر جوہری توانائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اعلیٰ سطح پر افزودگی کے بعد اسے بم بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
گزشتہ برس اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف غیر معمولی فوجی کارروائی اور اس کے بعد ایرانی تنصیبات پر حملوں نے ملک کے اندر دفاعی صلاحیت بڑھانے کے مطالبات کو تقویت دی۔ بعض حلقوں کا مؤقف ہے کہ مسلسل خطرات کے پیش نظر ایران کو اپنی سکیورٹی پالیسی پر نظرثانی کا حق حاصل ہے۔
پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے بھی اس بات کے اشارے دیے گئے ہیں کہ بدلتے حالات میں جوہری پالیسی میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے، تاہم ایران نے باضابطہ طور پر اب تک اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی۔
ماہرین کے مطابق ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم بنیادی طور پر توانائی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کی نوعیت کا انحصار حکومتی پالیسی پر ہوتا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی حالیہ بیان میں عندیہ دیا کہ فی الحال کسی بڑی پالیسی تبدیلی کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور حتمی مؤقف سامنے آنے تک انتظار ضروری ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی محتاط انداز میں فیصلے کر رہا ہے۔
دوسری جانب بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا مقصد نہ کہ جارحانہ استعمال بلہ خود کا دفاع کرنا ہوگا۔ تاہم اس حوالے سے شکوک و شبہات بھی موجود ہیں، خصوصاً اس لیے کہ خطے میں اس کے اثرات دیگر ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، کو بھی اسی راستے پر لے جا سکتے ہیں۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران کی جوہری پالیسی ایک پیچیدہ توازن کا شکار ہے، جہاں ایک طرف اصولی اور مذہبی پابندیاں ہیں تو دوسری جانب سکیورٹی خدشات اور بیرونی دباؤ بھی ہے۔
موجودہ حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران اب بھی محتاط حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، تاہم بدلتی علاقائی صورتحال اس پالیسی کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔