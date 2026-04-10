سندھ حکومت کا دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

تندور، ملک شاپس، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز،کلینکس،اسپتال اور پیٹرول پمپس پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گے
shamil-ahmed شمیل احمد
شائع 10 اپريل 2026 12:50pm
پاکستان

سندھ حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کے تحت کراچی سمیت بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق مارکیٹس، ہوٹلز، شادی ہالز کے نئے اوقات کار نافذ نافذ کر دیے ہیں۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے اوقات کار کا اطلاق ہفتے کے ساتوں دن ہوگا۔

حکومتی فیصلے کے مطابق تندور، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور پیٹرول پمپس کو ان پابندیوں سے استثنا حاصل ہوگا۔

مزید بتایا گیا ہے کہ ہوٹلز اور فوڈ آؤٹ لیٹس شام 7 بجے سے رات 11 بج کر 30 منٹ تک کھلے رہ سکیں گے، جبکہ شادی ہالز اور بینکوئٹس کو رات 8 بجے سے 12 بجے تک تقریبات کی اجازت دی گئی ہے۔

اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔

