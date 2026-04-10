سندھ حکومت کا دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ
سندھ حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کے تحت کراچی سمیت بڑے شہروں کے علاوہ دیگر شہروں دکانیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
حکومت سندھ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق مارکیٹس، ہوٹلز، شادی ہالز کے نئے اوقات کار نافذ نافذ کر دیے ہیں۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے اوقات کار کا اطلاق ہفتے کے ساتوں دن ہوگا۔
حکومتی فیصلے کے مطابق تندور، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل اسٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتال اور پیٹرول پمپس کو ان پابندیوں سے استثنا حاصل ہوگا۔
مزید بتایا گیا ہے کہ ہوٹلز اور فوڈ آؤٹ لیٹس شام 7 بجے سے رات 11 بج کر 30 منٹ تک کھلے رہ سکیں گے، جبکہ شادی ہالز اور بینکوئٹس کو رات 8 بجے سے 12 بجے تک تقریبات کی اجازت دی گئی ہے۔
اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔