حجاز مقدس کی جانب سفرکا آغاز، پاکستان سےحج فلائٹ آپریشن آج شروع ہوگا
پاکستان میں سرکاری حج اسکیم کے تحت حج فلائٹ آپریشن کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں کراچی، لاہور، سیالکوٹ اور ملتان سے پروازیں عازمینِ حج کو لے کر روانہ ہوں گی۔
سرکاری حج اسکیم کے تحت اس سال مجموعی طور پر 468 پروازوں کے ذریعے ایک لاکھ 19 ہزار عازمینِ حج کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا۔
ان میں 67 ہزار 230 مرد اور 51 ہزار 846 خواتین عازمین شامل ہیں، جو فریضۂ حج کی ادائیگی کے لیے مقدس سرزمین کا رخ کریں گے۔ حج آپریشن کے پہلے روز عازمین کو چار پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ منتقل کیا جائے گا، جہاں وہ اپنے روحانی سفر کا آغاز کریں گے۔
جدہ کے لیے حج پروازوں کا آغاز 4 مئی سے کیا جائے گا، جب کہ مدینہ منورہ کے لیے پہلی لانگ ہول حج پرواز 7 مئی کو روانہ ہوگی۔ حکام کے مطابق پاکستان سے آخری حج پرواز 21 مئی کو روانہ ہوگی، جس کے ساتھ حج آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔
دوسری جانب سعودی امیگریشن اور حج حکام روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت لاہور پہنچ چکے ہیں تاکہ عازمینِ حج کے امیگریشن اور سفری عمل کو مزید سہل اور تیز بنایا جا سکے۔