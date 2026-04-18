ایران میں فضائی سرگرمیاں بحال: تہران سمیت چھ بڑے شہروں کے ہوائی اڈے کھل گئے
ایران میں کشیدگی کے بعد بند کیے گئے فضائی راستوں اور ہوائی اڈوں کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کے بعد ملک کے چھ اہم ہوائی اڈوں پر آپریشنز بحال ہو گئے ہیں۔
ایسوسی ایشن آف ایرانی ائر لائنز کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ملک کے مشرقی حصے کی فضائی حدود کے ایک حصے کو پہلے ہی کھول دیا گیا تھا اور اب دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں کے ہوائی اڈوں کو بھی پروازوں کے لیے تیار قرار دے دیا گیا ہے۔
ایران کی نیوز ایجنسی ’تسنیم’ نے ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اب جن ہوائی اڈوں سے فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع ہو رہا ہے ان میں تہران کے دو اہم ترین ہوائی اڈے یعنی امام خمینی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور مہر آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ شامل ہیں۔
ان کے علاوہ مشہد، بیرجند، گرگان اور زاہدان کے ہوائی اڈوں پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ ائر لائنز اب ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے دوبارہ آغاز کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں تاکہ مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ بحال کیا جا سکے۔
ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ائر لائنز اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
ان ہوائی اڈوں کے کھلنے سے نہ صرف تہران بلکہ مشہد اور زاہدان جیسے دور دراز شہروں کے مسافروں کو بھی بڑی سہولت ملے گی جو گزشتہ کچھ عرصے سے فضائی حدود کی بندش کے باعث مشکلات کا شکار تھے۔
ماہرین اس پیش رفت کو خطے میں صورتحال کے بتدریج معمول پر آنے کی ایک اہم علامت قرار دے رہے ہیں کیونکہ فضائی سفر کی بحالی سے معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو دوبارہ تقویت ملے گی۔