آئی پی ایل میچ کے دوران کالے جادو کی ویڈیو، بھارتی لیگ کے سابق چیئرمین کا بیان سامنے آگیا
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 میں سن رائزرز حیدرآباد اور چنئی سپر کنگز کے درمیان کھیلے گئے میچ کے دوران کراوڈ میں بیٹھے ایک تماشائی کی طرف سے مبینہ کالا جادو کیے جانے کے تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، جب آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک خط کو جعلی قرار دیتے ہوئے ماضی میں اس نوعیت کے واقعات کی جانب اشارہ کیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب 19 اپریل کو کھیلے گئے میچ کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے بعد ایک غیر مصدقہ شکایتی خط بھی گردش کرنے لگا، جسے مبینہ طور پر چنئی سپر کنگز کی جانب سے قرار دیا گیا تھا۔
تاہم للت مودی نے اس خط کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ غالباً جعلی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی عندیہ دیا کہ ماضی میں اس طرح کے واقعات مکمل طور پر غیر معمولی نہیں رہے۔
للت مودی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس بار یہ جعلی لگتا ہے، لیکن ایک ٹیم کے مالک نے اس قسم کی سرگرمی (کالے جادو) میں ملوث ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔
سابق آئی پی ایل چیئرمین نے مزید کہا کہ انہیں یاد ہے کہ انہوں نے 2011 کے سیزن میں بھی ایک ٹیم مالک کی جانب سے مخالف ٹیم کے ڈریسنگ روم میں اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں اطلاع دی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے مخالف ٹیم کے مالکان کو بھی خبردار کیا تھا۔
للت مودی کے مطابق انہیں اس وقت ٹھوس شواہد بھی موصول ہوئے تھے، اور اب وہ ان تمام سرگرمیوں کو ایک فلم یا ٹی وی سیریز کے ذریعے منظر عام پر لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اس بیان کے بعد تنازع مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، تاہم اب تک آئی پی ایل انتظامیہ یا متعلقہ فرنچائزز کی جانب سے وائرل خط یا مبینہ واقعے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
دوسری جانب یہ معاملہ اصل میں سن رائزرز حیدرآباد اور چنئی سپر کنگز کے درمیان کھیلے گئے سنسنی خیز میچ کے دوران سامنے آیا تھا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں چنئی سپر کنگز کو 195 رنز کا ہدف ملا تھا، جس کے تعاقب میں ٹیم نے شاندار آغاز کیا تھا اور پاور پلے میں 76 رنز بنا کر مضبوط پوزیشن حاصل کی تھی۔
تاہم سن رائزرز حیدرآباد کے بولرز نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ میں واپسی کی اور اہم وکٹیں حاصل کر کے مقابلے کو دوبارہ برابر کر دیا۔
اسی دوران ایک عجیب لمحہ سامنے آیا جب اسٹیڈیم میں موجود ایک مداح کو لیموں کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اسی کے فوراً بعد سن رائزرز کے پیسر ثاقب حسین نے ایک فل لینتھ گیند پر چنئی سپر کنگز کے بلے باز شیوم دوبے کو آؤٹ کر دیا۔
یہ لمحہ میچ کا اہم موڑ ثابت ہوا جس کے بعد چنئی سپر کنگز کی گرفت کمزور پڑ گئی اور ٹیم دباؤ میں آ گئی۔ مقابلہ آخری اوور تک سنسنی خیز رہا، جہاں سن رائزرز حیدرآباد کو جیت کے لیے 18 رنز کا دفاع کرنا تھا۔
آخری اوور میں پرفل ہِنگے نے ابتدا میں ایک کمر سے اوپر نو بال کر کے مشکلات بڑھا دیں، تاہم انہوں نے دباؤ میں شاندار کم بیک کرتے ہوئے آخری تین گیندوں پر سخت بولنگ کی اور چنئی سپر کنگز کو 184 رنز تک محدود رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کو یادگار فتح دلائی۔
اس پورے واقعے نے آئی پی ایل 2026 میں ایک غیر معمولی اور پراسرار بحث کو جنم دے دیا ہے، تاہم تاحال کسی بھی دعوے کی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔