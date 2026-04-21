لاہور: 15 سالہ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا ملزم گرفتار
متاثرہ بچی اپنے والد کے ساتھ نوازشریف پارک موجود تھی
لاہور میں 15 سالہ لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ملزم کو ماڈل ٹاؤن پولیس نے گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت رب نواز کے نام سے ہوئی ہے جو فیصل آباد کا رہائشی ہے۔
ذرائع کے مطابق متاثرہ بچی اپنے والد کے ساتھ نواز شریف پارک موجود تھی، والد کینٹین سے پانی لینے گیا تو اوباش نے لڑکی کو اکیلا پاکر چھیڑ خانی کی تھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، سوشل میڈیا صارفین پولیس سے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مزید خبریں
مقبول ترین