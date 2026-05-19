سلہٹ ٹیسٹ: پاکستان کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی

پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مشکلات کا شکار ہے
ویب ڈیسک
شائع 19 مئ 2026 01:05pm
کھیل

سلہٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری ہے۔ قومی ٹیم کے 152 رنز پر پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوگئے ہیں۔

بنگلادیش کی جانب سے دیے گئے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پہلی وکٹ 27 رنز پر گری، عبداللّٰہ فضل 6 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔

بنگلادیش کے خلاف دوسری اننگز میں پاکستان کی دوسری وکٹ 41 رنز پر گری، اذان اویس 21 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

دو وکٹیں جلد گرنے کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم نے پاکستان کا اسکور 133 پر پہنچایا جس کے بعد بابر اعظم 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بعد ازاں پاکستان کا اسکور 162 رنز پر پہنچا تو کپتان شان مسعود بھی 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔

بنگلادیش کے ناہید رانا اور تیج الاسلام نے 2،2 جبکہ مہدی حسن میراز نے ایک وکٹ حاصل کی ہے۔

واضح رہے کہ بنگلادیش کے خلاف پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 232 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔

میچ کے پہلے روز بنگلادیش کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی تھی جبکہ دوسری اننگز میں میزبان ٹیم نے 390 رنز بنائے تھے۔

