نیمار کی فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اسکواڈ میں واپسی، مداح پُرجوش
برازیل کے اسٹار فٹبالر نیمار کو آئندہ ماہ ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ اعلان ہیڈ کوچ کارلو اینسیلوٹی نے پیر کے روز کیا، جس کے بعد انجری سے متاثرہ کیریئر کے باوجود 34 سالہ کھلاڑی کو عالمی فٹبال کے سب سے بڑے ایونٹ میں واپسی کا موقع مل گیا ہے۔
برازیل کے آل ٹائم ٹاپ اسکورر نیمار طویل عرصے سے انجریز کے باعث ٹیم سے باہر تھے اور کوالیفائنگ مہم کے بیشتر حصے میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ اب وہ پانچ مرتبہ کی عالمی چیمپئن ٹیم کے ساتھ چھٹے ٹائٹل جیتنے کے ہدف کے تحت واپس آئے ہیں۔
فیفا ورلڈ کپ سے منسلک ایک تقریب میں درجنوں صحافی اور مشہور شخصیات موجود تھیں جہاں سب کی نظریں برازیل ٹیم کے ہیڈ کوچ کے اس فیصلے پر تھیں کہ آیا نیمار کو اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں۔
66 سالہ اطالوی کوچ کارلو اینسیلوٹی جنہوں نے گزشتہ برس برازیل کی نیشنل مینز ٹیم کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اس سے قبل نیمار کو کبھی ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ نیمار کا انتخاب جذباتی بنیادوں پر نہیں بلکہ فٹنس اور فارم کی بنیاد پر ہوگا۔
پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پورے سال نیمار کا جائزہ لیا ہے اور حالیہ عرصے میں دیکھا کہ وہ مستقل طور پر کھیل رہے ہیں اور ان کی جسمانی حالت بہتر ہوئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیمار کا کردار اور ذمہ داریاں باقی کھلاڑیوں جیسی ہی ہیں، لیکن وہ تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ کچھ پوزیشنز میں ہم نے تجربے کو ترجیح دی ہے۔
نیمار نے 79 بین الاقوامی گول کیے ہیں اور وہ 2023 کے بعد سے برازیل کے لیے نہیں کھیل سکے۔ وہ ال حلال میں انجری سے متاثرہ دور اور گزشتہ برس اپنے بچپن کے کلب سانٹوس ایف سی میں واپسی کے دوران بھی فارم اور فٹنس کے مسائل کا شکار رہے۔
اتوار کے روز نیمار نے کہا تھا کہ وہ مطمئن ہیں کہ انہوں نے اپنی فٹنس ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جسمانی طور پر میں خود کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور ہر میچ کے ساتھ بہتری آ رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق برازیل اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز 13 جون کو امریکا کے شہر نیو جرسی میں مراکش کے خلاف کرے گا۔ گروپ سی میں اس کے دیگر میچز ہیٹی اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف ہوں گے۔