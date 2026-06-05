کراچی کا موسم آج کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا
محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 29.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 75 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، تاہم دن بھر موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔
اُدھر محکمہ موسمیات نے خیبرپختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیش گوئی کی ہے، تاہم بعض بالائی اور میدانی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن کے دوران درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 51 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔
صوبے کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کے مطابق چترال میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ اور دیر میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مالم جبہ میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ سیدو شریف میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔
اسی طرح بنوں میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ اسماعیل خان میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور ایبٹ آباد میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو گرمی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔