پاکستان کا ایشین گیمز 2026 کے لیے 15 رکنی ٹی 20 اسکواڈ کا اعلان
پاکستان نے ایشین گیمز 2026 کے لیے اپنے 15 رکنی ٹی20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں صاحبزادہ فرحان کو قومی ٹیم کا کپتان جبکہ عبدالصمد کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔
ایشین گیمز کے مردوں کے ٹی20 مقابلے 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئیچی میں شروع ہوں گے، جبکہ تمغوں کے اہم مقابلے 3 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔ یہ ٹورنامنٹ جاپان کے آئیچی پریفیکچر کے کوروگی ایتھلیٹک پارک میں منعقد کیا جائے گا۔
سلیکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ اسکواڈ میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں کا امتزاج شامل ہے۔ 30 سالہ صاحبزادہ فرحان اب تک 46 ٹی20 انٹرنیشنل میچز میں 1305 رنز بنا چکے ہیں، جن میں 2 سنچریاں اور 10 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں ٹیم کی قیادت سونپی گئی ہے۔
نائب کپتان عبدالصمد بھی اسکواڈ کا اہم حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں ابھرتے ہوئے کھلاڑی بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں عاکف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود پہلی بار پاکستان کی نمائندگی کے منتظر ہیں۔
دیگر کھلاڑیوں میں ابرار احمد، احمد دانیال، عرفات منہاس، حیدر علی، حسن نواز، محمد سلمان مرزا، صائم ایوب، سفیان مقیم اور عثمان خان شامل ہیں۔
ذرائع کے مطابق اسکواڈ کے 15 میں سے 14 کھلاڑی 15 جون سے لاہور میں شروع ہونے والے وائٹ بال کیمپ میں شرکت کریں گے، جہاں ایشین گیمز سے قبل تیاریوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔
پاکستان کرکٹ حکام کے مطابق ٹیم کا مقصد ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانا اور میڈلز کے مقابلے میں مضبوط پوزیشن حاصل کرنا ہے۔