پولیس اہلکار دُلہن کے ہاتھوں دُلہا قتل شائع 10 جون 2026 03:28pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Karachi Orangi Town Case | Marriage Dispute Incident | Police Detain Bride - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ تازہ ترین پاک فوج کا ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد میں گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید پاکستان کی افغانستان میں فضائی کارروائیاں، 26 دہشت گرد ہلاک، فتنۃ الخوارج کے 4 ٹھکانے تباہ جنوبی ایران پر حملوں کا بدلہ: تہران کے بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر شدید حملے