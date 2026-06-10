ماہرہ کی برطانوی بادشاہ سے ملاقات شائع 10 جون 2026 03:32pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Mahira Khan Meets King Charles at British Asian Trust Dinner in London - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ سورج سے نکلنے والا خوفناک طوفان زمین سے ٹکرانے کا امکان، ناسا میں ہائی الرٹ لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں حیران کن کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟ تازہ ترین پاک فوج کا ایم آئی-17 ہیلی کاپٹر مظفرآباد میں گر کر تباہ، تمام اہلکار شہید ایران کو مذاکرات میں تاخیر کی بھاری قیمت چکانا ہوگی: ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری: سزائے موت کے مرکزی ملزمان رحمان بھولا اور زبیر چریا بری