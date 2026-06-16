وفاقی بجٹ، ایک ہاتھ سے دیکر دوسرے ہاتھ سے لے لینا
وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2027 کو بعض حلقوں میں جشن کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا ہے۔ تاہم یہ جشن قبل از وقت ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ نہ تو پرو گروتھ (ترقی پر مبنی) بجٹ ہے اور نہ ہی توسیعی نوعیت کا۔ مجموعی ترقیاتی اخراجات، وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر کم ہونے جا رہے ہیں۔ جو مالی گنجائش پیدا کی گئی ہے، وہ زیادہ تر ایک محدود اشرافیہ کی طرف منتقل کی جا رہی ہے، جن کے اخراجاتی انداز معیشت کی شرحِ نمو میں کوئی نمایاں اضافہ نہیں کریں گے۔ وفاقی سطح پر یہ ایک ریلیف بجٹ ہے، اور کاغذی طور پر اسے صوبائی ترقیاتی اخراجات میں کمی کر کے فنانس کیا جا رہا ہے۔
حکومت مالیاتی وفاقیت (فنانشل فیڈرلزم) کے ایک بنیادی ساختی نقص کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر غیر روایتی طریقوں سے۔ آئی ایم ایف نے 2017 کی اپنی خصوصی رپورٹ میں پہلے ہی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کا مالیاتی نظام دوسرے ممالک کے مقابلے میں کچھ حد تک منفرد ہے، اور یہ انفرادیت 7ویں این ایف سی ایوارڈ سے پیدا ہونے والے بڑے عدم توازن کی وجہ سے ہے، جہاں صوبوں کا آمدن میں حصہ ان کی ریسورس موبلائزیشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا۔
سالہا سال تک وفاقی حکومت نے ریونیو اکٹھا کرنے کا زیادہ بوجھ اٹھایا جبکہ صوبوں نے نسبتاً زیادہ اخراجات کیے۔ حالیہ برسوں میں صوبائی سرپلسز بڑی حد تک صوبوں کے پاس ہی جمع رہے، اور بعد ازاں یہ بالآخر ٹی بلز میں سرمایہ کاری کے ذریعے وفاقی مالی خسارے کو فنانس کرتے رہے۔ یہ جمع شدہ سرپلسز ایک طرح کا ڈرائی پاؤڈر ہیں، جو آئی ایم ایف پروگرام کے ختم ہونے کے بعد استعمال کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں۔
مالی سال 2027 کا بجٹ، کاغذی طور پر، اس صورتحال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے تحت ایک ٹریلین روپے سے کچھ زیادہ رقم وفاقی حکومت کو منتقل کی جا رہی ہے۔ اس سے اسلام آباد کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ وہ اخراجات میں کمی کیے بغیر ٹیکس کم کر سکے، اور ہدف شدہ مالی توازن بھی برقرار رہے۔ تاہم اس میں تکنیکی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ صوبے اپنی مکمل آمدنی کا حصہ اس وقت تک حاصل کرتے ہیں جب تک ایف بی آر کی وصولیاں 13.35 ٹریلین روپے تک نہ پہنچ جائیں؛ اس کے بعد اضافی حصہ وفاقی حکومت کو گرانٹ کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر ایف بی آر ہدف حاصل نہ کرے تو صوبے مکمل آمدنی کے رسک سے محفوظ رہتے ہیں، بجائے روایتی 43 فیصد شیئر کے۔ یہ انتظام صوبوں کے رضاکارانہ تعاون پر بھی منحصر ہے، اس لیے یہ کوئی مستقل ساختی حل نہیں۔
وفاقی حکومت نے اس مالی گنجائش کو استعمال کرتے ہوئے رسمی، امیر اور درمیانی آمدنی والے طبقات کو ریلیف دیا ہے، جن میں تنخواہ دار طبقہ بھی شامل ہے جن پر گزشتہ برسوں میں ٹیکس کا بوجھ نمایاں طور پر اور غیر متناسب طور پر بڑھایا گیا تھا۔ اب ان کا ٹیکس کم ہے، تاہم وہ اب بھی 2022 کے مقابلے میں زیادہ ادا کر رہے ہیں۔ برآمد کنندگان کو کاغذی طور پر بہتر آمدنی نظر آئے گی، لیکن اس بجٹ میں سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے بہت کم اقدامات ہیں۔ کوئی بھی فریق نئے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے زیادہ آمادہ نظر نہیں آتا۔
امیر طبقہ زیادہ خرچ کرے گا، غالباً درآمدی اشیا اور خدمات پر۔ تنخواہ دار گھرانوں کے پاس قابلِ خرچ آمدن میں معمولی اضافہ ہوگا، مگر یہ کسی بڑے ڈیمانڈ ملٹی پلائر کا سبب نہیں بنتا جو ترقی کی سمت بدل سکے۔ اور غریب و غیر رسمی نچلے اور درمیانی طبقے کے لیے عملاً کچھ بھی نہیں ہے۔ جو معمولی فائدہ ہوگا وہ پہلے سے موجود پٹرولیم لیویز کے باعث ہونے والے براہ راست اور بالواسطہ اخراجات کا بمشکل ازالہ کرے گا۔
ایف بی آر کے اہداف حقیقت سے دور حد تک پرامید ہیں۔ براہِ راست ٹیکس وصولی میں 18.3 فیصد اضافے کا ہدف رکھا گیا ہے، جبکہ برائے نام جی ڈی پی میں 13.2 فیصد اضافہ متوقع ہے، اور یہ سب ٹیکس ریلیف دینے کے باوجود۔ کسٹمز ڈیوٹی میں 20 فیصد اضافے کی توقع ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک غیر ضروری درآمدات کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے اور تجارتی ٹیرف کم ہو رہے ہیں۔ یہ حساب کتاب ہم آہنگ نہیں بیٹھتا۔
جب یہ خلا ظاہر ہوں گے اور غالب امکان یہی ہے کہ ہوں گے—تو دباؤ دوبارہ ایف بی آر پر آئے گا کہ وہ کارکردگی دکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسمی شعبے پر مزید دباؤ: ایڈوانس ادائیگیوں کا مطالبہ، سخت وصولی اقدامات کا اطلاق، اور انہی ٹیکس دہندگان کی طرف دوبارہ رجوع جو ابھی ریلیف کا جشن منا رہے ہیں۔ امیر طبقے کی خوشی مختصر ثابت ہو سکتی ہے۔
اسی دوران حکومت کے پاس پٹرولیم لیویز بڑھانے کی کافی گنجائش موجود ہے، اور وہ بھی صارفین پر مکمل اثر ڈالے بغیر، خاص طور پر اگر ایران-امریکا ممکنہ معاہدہ تیل کی قیمتوں کو محدود رکھتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکسوں کی دیگر اقسام بھی دستیاب ہیں۔ یہ آلات جب استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ بوجھ ان لوگوں پر پڑتا ہے جو اسے برداشت کرنے کی سب سے کم صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ بجٹ ایک چھوٹے طبقے کی طرف سے، جو صرف ریلیف والی سمت دیکھ رہا ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر لیا گیا ہے۔ وہ دوسری سمت کا حساب نہیں لگا رہے۔ ریلیف حقیقی ہے، لیکن یہ کاغذی اہداف پر مبنی ہے۔
جب یہ اہداف پورے نہیں ہوتے—جیسا کہ پہلے ادوار میں بھی ہوا ہے—تو آئی ایم ایف سخت اقدامات پر زور دے گا، اور حکومت دوبارہ انہی جیبوں کی طرف جائے گی جنہیں وہ ابھی جزوی طور پر خالی کر چکی ہے، جبکہ بالواسطہ ٹیکسوں پر انحصار کرے گی جو عام پاکستانیوں کے معیارِ زندگی کو مزید دباؤ میں لاتے ہیں۔
احتیاط ضروری ہے۔ کچھ افراطِ زر کے اثرات کا امکان موجود ہے۔ مرکزی بینک کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھے۔
نوٹ: یہ تحریر 15 جون 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔