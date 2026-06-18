'ایسے آغاز کی امید نہیں تھی': ورلڈ کپ میں پرتگال کے مایوس کن میچ کے بعد رونالڈو کا پیغام وائرل
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اپنے پہلے میچ میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے خلاف پرتگال کا مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ اس میچ میں جہاں دنیا بھر کی نظریں اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو پر جمیں تھیں، وہیں ان کی کارکردگی شائقین کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی۔ تاہم انہوں نے امید کا دامن نہ چھوڑا اور میچ کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پراپنا حوصلے سے بھرپور پیغام لکھا۔
میچ کے اختتام پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے رونالڈو نے لکھا، ”یہ وہ آغاز ہرگز نہیں تھا جس کی ہمیں توقع تھی، لیکن ٹورنامنٹ ابھی بہت طویل ہے۔ اب وقت ماضی پر افسوس کرنے کا نہیں، بلکہ پوری توجہ اگلے مقابلے پر مرکوز کرنے کا ہے۔“
ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں پرتگال کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، تاہم ڈی آر کانگو نے سخت مقابلہ کرتے ہوئے یورپی ٹیم کو ایک پوائنٹ پر محدود کر دیا۔ میچ کے بعد رونالڈو کا بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا اور شائقین کی جانب سے اس پر مختلف ردعمل سامنے آئے۔
میدان میں رونالڈو کے لیے یہ ایک مشکل رات ثابت ہوئی۔ تجربہ کار فارورڈ پورے میچ کے دوران خاطر خواہ اثر نہ چھوڑ سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے میچ میں صرف 25 بار گیند کو چھوا، تین شاٹس لیے لیکن کوئی بھی ہدف پر نہ جا سکا، وہ صرف ایک ہی موقع پر کامیاب رہے۔ ڈی آر کانگو کے دفاع نے انہیں مؤثر انداز میں قابو میں رکھا اور پرتگال کے حملوں میں ان کا کردار محدود نظر آیا۔
یہ میچ رونالڈو کے ورلڈ کپ کیریئر کے ان مقابلوں میں شمار کیا جا رہا ہے جن میں ان کی شمولیت سب سے کم رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق ورلڈ کپ میں بطور اسٹارٹر کھیلتے ہوئے یہ ان کے دوسرے کم ترین ٹچز والا میچ تھا، جو پرتگال کے جارحانہ کھیل میں ان کے محدود اثر کو ظاہر کرتا ہے۔
اس میچ میں بھی رونالڈو گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ اب بڑے بین الاقوامی مقابلوں میں مسلسل دس میچز سے گول کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کے تجربے اور عالمی شہرت کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے، جس پر فٹبال حلقوں میں بحث جاری ہے۔
میچ کا آغاز پرتگال کے لیے انتہائی مثبت رہا۔ چھٹے منٹ میں پیڈرو نیٹو نے شاندار کراس دیا جس پر ژواؤ نیویس نے خوبصورت ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔ یہ ان کے بین الاقوامی کیریئر کا چوتھا گول تھا اور اس گول نے پرتگال کو ابتدائی برتری دلا دی۔
تاہم گول کے بعد پرتگالی ٹیم اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکی۔ اگرچہ گیند پر ان کا قبضہ زیادہ رہا، لیکن حملوں میں تیزی اور خطرناک مواقع پیدا کرنے میں کمی دیکھی گئی۔ دوسری جانب ڈی آر کانگو نے جوابی حملوں پر انحصار کرتے ہوئے مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔
پہلے ہاف کے اضافی وقت میں ڈی آر کانگو کی محنت رنگ لے آئی۔ آرتھر ماسواکو کی جانب سے آنے والے کراس پر یوان ویسا بغیر کسی سخت نگرانی کے ہیڈر لگانے میں کامیاب رہے اور اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ اس گول نے افریقی ٹیم کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔
میچ کے آخری لمحات میں متبادل کھلاڑی فرانسسکو کونسیساؤ نے پرتگال کے حملوں میں جان ڈالنے کی کوشش کی اور رونالڈو کے لیے چند مواقع بھی بنائے، لیکن پرتگالی کپتان ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مسلسل دباؤ کے باوجود پرتگال فاتحانہ گول کرنے میں ناکام رہا۔
اختتامی سیٹی تک اسکور 1-1 ہی رہا اور ڈی آر کانگو نے ورلڈ کپ میں 1974 کے بعد اپنی پہلی شرکت کو ایک یادگار رزلٹ کے ساتھ شروع کیا۔ دوسری جانب پرتگال کو اپنے اگلے میچ میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہوگی تاکہ ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا سکے۔