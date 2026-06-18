مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی اہم خصوصیات
الی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں مثبت اور منفی، دونوں طرح کی اہم خصوصیات موجود ہیں، جن کی نشاندہی ذیل میں کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بجٹ کے مثبت پہلوؤں کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
مالیاتی استحکام میں کامیابی
ملک کے عوامی مالیات کے استحکام میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مجموعی بجٹ خسارے کے حجم کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس خسارے میں بڑی حد تک کمی لائی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ مجموعی قومی پیداوار (جی ڈی پی) کے 7.7 فیصد تک پہنچ گیا تھا، جبکہ مالی سال 2022-23 میں یہ کم و بیش اسی سطح پر برقرار رہا۔
خسارے میں بڑی کمی مالی سال 2024-25 میں سامنے آئی، جب یہ تیزی سے کم ہو کر جی ڈی پی کے 5.4 فیصد تک آگیا، جبکہ رواں مالی سال 2025-26 میں مزید گھٹ کر صرف 3 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے۔ یہ بجٹ خسارے کی تاریخ کی کم ترین سطحوں میں سے ایک ہے۔
خسارے میں اس کمی کی بنیادی وجہ وفاقی سطح پر محصولات کی وصولی میں نمایاں بہتری تھی۔ مالی سال 2024-25 میں ٹیکس بمقابلہ جی ڈی پی شرح میں 1.2 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ غیر ٹیکس محصولات کی جی ڈی پی کے تناسب سے شرح میں 1.4 فیصد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح بجٹ خسارے میں جی ڈی پی کے 2.4 فیصد کے مساوی مجموعی کمی مکمل طور پر محصولات میں اس غیر معمولی اضافے کا نتیجہ تھی۔
اسی دوران، قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کو نکال کر خالص بجٹ خسارہ مالی سال 2023-24 میں جی ڈی پی کے 1.1 فیصد کے برابر تھا، جو مالی سال 2024-25 میں تبدیل ہو کر جی ڈی پی کے 2.2 فیصد کے بڑے پرائمری سرپلس میں بدل گیا۔
مالی سال 2024-25 میں جی ڈی پی کے 5.4 فیصد کے خسارے سے رواں مالی سال 2025-26 میں ممکنہ طور پر صرف 3 فیصد تک مزید بڑی کمی بظاہر قرضوں کی خدمت (ڈیٹ سروسنگ) کے اخراجات میں متوقع کمی کے باعث ہوئی ہے، جو جی ڈی پی کے 7.6 فیصد سے گھٹ کر 5.5 فیصد رہنے کا اندازہ ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، کیونکہ مالی سال 2025-26 کے دوران شرح سود میں کوئی نمایاں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔
اب اگر مالی سال 2026-27 کے اہداف کی جانب دیکھا جائے تو توقع ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا مجموعی بجٹ خسارہ رواں مالی سال کے 3 فیصد کے مقابلے میں کچھ بڑھ کر جی ڈی پی کے 3.6 فیصد تک پہنچ جائے گا۔ یہ تخمینہ جاری پروگرام کے تحت آئی ایم ایف کے تیسرے جائزہ رپورٹ میں پاکستان کے عوامی مالیات سے متعلق پیش گوئی کے قریب ہے۔
مالی سال 2026-27 کے لیے اندازہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی خالص آمدن جی ڈی پی کے 8.2 فیصد پر برقرار رہے گی، جبکہ وفاقی اخراجات میں جی ڈی پی کے 0.9 فیصد کے مساوی اضافہ متوقع ہے۔ اس اضافے کا جزوی ازالہ صوبائی حکومتوں کے نقد سرپلس میں جی ڈی پی کے 0.3 فیصد کے مساوی اضافے سے ہوگا، جس کے نتیجے میں مجموعی بجٹ خسارے میں جی ڈی پی کے 0.6 فیصد کے برابر اضافہ متوقع ہے۔
یہ صورتحال ہمیں ایک غیر معمولی پیش رفت کی جانب لے جاتی ہے، جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:
وفاقی حکومت کو صوبائی گرانٹس
وفاقی بجٹ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وفاقی حکومت کی غیر ٹیکس آمدن میں آئینِ پاکستان کے آرٹیکل 164 کے تحت حاصل ہونے والی گرانٹس اور وصولیوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ الٹی منتقلی (ریورس ٹرانسفر) اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے منافع کی مد میں ہونے والی منتقلی میں 993 ارب روپے کی متوقع کمی کے ازالے کے لیے تجویز کی گئی ہے۔
وفاقی حکومت کو صوبوں کی جانب سے دی جانے والی مجوزہ گرانٹس کا حجم خاصا بڑا ہے، جو 1,035 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 164 کے مطابق، کوئی صوبہ کسی بھی مقصد کے لیے گرانٹ دے سکتا ہے، خواہ وہ مقصد ایسا نہ ہو جس کے بارے میں صوبائی اسمبلی قانون سازی کرنے کا اختیار رکھتی ہو۔
صوبائی حکومتوں پر دباؤ
صوبائی حکومتوں کی جانب سے وفاق کو ریورس گرانٹس کے اس نئے نظام کے ساتھ وفاقی بجٹ میں یہ مفروضہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں مجموعی بجٹ خسارے کو محدود رکھنے کے لیے بدستور بڑے پیمانے پر نقد سرپلس پیدا کرتی رہیں گی۔
توقع کی جا رہی ہے کہ چاروں صوبائی حکومتیں مل کر مالی سال 2026-27 میں 1,794 ارب روپے کا بڑا نقد سرپلس پیدا کریں گی، جو رواں مالی سال کی متوقع سطح کے مقابلے میں 30 فیصد زیادہ ہے۔
وفاقی بجٹ دستاویزات سے یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ بڑے نقد سرپلس اور وفاق کو گرانٹس کی فراہمی کے نتیجے میں چاروں صوبائی حکومتوں کے مجموعی ترقیاتی اخراجات میں 600 ارب روپے سے زائد کی نمایاں کٹوتی ہو سکتی ہے، جو 22.5 فیصد کمی کے برابر ہے۔
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مالی سال 2026-27 کے صوبائی بجٹوں کے اعلانات کا انتظار کیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا صوبے وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ اہداف کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ تاہم، وفاق کو بھاری ریورس گرانٹس کی موجودگی میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ صوبائی حکومتوں کے نقد سرپلس وفاقی تخمینوں سے کم رہیں۔
تاہم، یہ صورتِ حال صوبائی حکومتوں کو اپنی آمدن کے ذرائع بڑھانے کی ترغیب بھی دے سکتی ہے۔ درحقیقت، آئی ایم ایف پروگرام میں مالی سال 2026-27 کے دوران صوبوں کے اپنے ذرائع سے 400 ارب روپے کی اضافی وسائل جمع کرنے کا ہدف شامل ہے، جس میں بالخصوص زرعی آمدنی پر ٹیکس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومتیں اپنی آمدن پر پڑنے والے اس ”دباؤ“ سے نکلنا چاہتی ہیں تو انہیں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 54 فیصد زیادہ اضافی محصولات اکٹھے کرنا ہوں گے۔
وزیرِ خزانہ کو اپنی بجٹ تقریر میں آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت بین الحکومتی مالیاتی تعلقات میں آنے والی اس بڑی تبدیلی کی واضح وضاحت کرنی چاہیے تھی۔
ایف بی آر کے محصولات کا نہایت بلند ہدف
مالی سال 2025-26 میں ایف بی آر کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ وفاقی سطح پر ٹیکس محصولات میں اضافے کی شرح غالباً صرف 10.5 فیصد رہے گی، جس کے نتیجے میں سالانہ ہدف کے مقابلے میں 1,148 ارب روپے کی نمایاں کمی واقع ہونے کا امکان ہے۔
مالی سال 2026-27 کے لیے ایف بی آر کی محصولات کا ایک نہایت بلند ہدف 15,264 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ گزشتہ مالی سال کی سطح کے مقابلے میں 2,281 ارب روپے کا اضافہ ہے، جو 17.6 فیصد شرح نمو کے مساوی بنتا ہے۔
قومی ٹیکس بنیاد (ٹیکس بیس) کے حجم میں برائے نام بنیادوں پر 12 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کی بنیاد 4 فیصد حقیقی جی ڈی پی نمو اور تقریباً 8 فیصد افراطِ زر پر رکھی گئی ہے۔ اس طرح ایف بی آر کو اپنی محصولات میں مزید 5.5 فیصد اضافی نمو حاصل کرنا ہوگی۔ انفرادی محصولات کے اہداف کا حیران کن پہلو یہ ہے کہ براہِ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں، دونوں کی متوقع شرح نمو تقریباً یکساں رکھی گئی ہے۔
وفاقی بجٹ میں اضافی محصولات کے حصول کے لیے کسی بڑی ٹیکس اصلاحات کی تجویز پیش نہیں کی گئی۔ اس کے برعکس، نسبتاً چھوٹی نوعیت کی متعدد ٹیکس رعایتیں تجویز کی گئی ہیں، جو مجموعی طور پر محصولات میں نمایاں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔
مجموعی طور پر، مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ کئی حیران کن پہلوؤں کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اول، صوبائی حکومتوں کی جانب سے وفاقی حکومت کو ایک کھرب روپے سے زائد کی گرانٹس کی منتقلی کا نیا طریقۂ کار متعارف کرایا گیا ہے۔ دوم، اضافی محصولات کے حصول کے لیے کسی بڑی ٹیکس تجویز کے بغیر، اور ٹیکس انتظامیہ میں غیر یقینی بہتری پر انحصار کرتے ہوئے، ایف بی آر کے لیے 17.6 فیصد محصولات کی نمو کا بلند ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
سوم، وفاق کو گرانٹس کی فراہمی کے باعث صوبائی حکومتوں پر مالی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں ترقیاتی اخراجات میں 22 فیصد سے زائد کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہوگا جب تعلیم، صحت، پانی کی فراہمی اور نکاسیِ آب جیسی بنیادی خدمات میں بڑے پیمانے پر توسیع کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں انسانی ترقی کے عمل کی رفتار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔
اگلے مضمون میں وفاقی بجٹ 2026-27 کے مختلف حصوں کا مزید تفصیلی اور جزوی تجزیہ پیش کیا جائے گا۔
نوٹ: یہ تحریر 16 جون 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔