وزیراعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان رابطہ، امریکا معاہدے کے اگلے مرحلے کو آگے بڑھانے پر اتفاق
وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان رابطے میں ایران امریکا معاہدے کے اگلے مرحلے کو کامیابی سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکراتی عمل کو کسی بھی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے پر بھی زور دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں ایران امریکا معاہدے اور خطے کی مجموعی صورتِ حال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم آفس کے مطابق سعودی ولی عہد نے وزیراعظم شہباز شریف کو ایران امریکا معاہدے کی پیش رفت پر مبارک باد دی، جب کہ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد کو تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر دستخط ہونے پر مبارک باد پیش کی۔
رابطے کے دوران سعودی ولی عہد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی ان تھک محنت کے باعث امن معاہدہ ممکن ہوا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران امریکا معاہدے کے اگلے مرحلے کو کامیابی سے آگے بڑھایا جائے گا اور مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف مکمل طور پر چوکس رہا جائے گا۔
اعلامیے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جامع اقتصادی پیکج کو جلد حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ انہوں نے سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔
دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایران امریکا مذاکرات کے باقی ماندہ امور کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کی بھرپور حمایت سے خطے میں امن کی کوششوں کو تقویت ملی ہے اور چند ماہ کے اندر اہم پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔