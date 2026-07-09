وزیراعظم کا دورۂِ کوئٹہ سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط

دورہ سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ اور اہم فیصلے متوقع
ویب ڈیسک
شائع 09 جولائ 2026 09:49am
پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف کے رواں ہفتے کوئٹہ کے دورے کا امکان ہے، جہاں وہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف رواں ہفتے کوئٹہ کا دورہ کر سکتے ہیں، تاہم دورے کو حتمی شکل سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد دی جائے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ دورۂ کوئٹہ کے دوران وزیراعظم کو بلوچستان میں امن و امان اور سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر متعلقہ حکام تفصیلی بریفنگ دیں گے۔

ذرائع کے مطابق اجلاس میں صوبے میں امن کو مزید مستحکم بنانے، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے اور دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا، جبکہ امن و امان کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔

PM Shehbaz Sharif quetta visit
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