آیت اللہ خامنہ ای کو آج سپردِ خاک کیا جائے گا

تدفین کی تقریبات کے سلسلے میں ایران اور عراق میں کئی روز سے جاری سوگ اور مذہبی رسومات اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہوگئی ہیں
ویب ڈیسک
شائع 09 جولائ 2026 08:57am
دنیا

ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کو آج ان کے آبائی شہر مشہد میں سپردِ خاک کیا جائے گا، جہاں ان کی تدفین روضۂ امام رضاؓ کے احاطے میں کی جائے گی۔

تدفین کی تقریبات کے سلسلے میں ایران اور عراق میں کئی روز سے جاری سوگ اور مذہبی رسومات اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہوگئی ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق سید علی خامنہ ای اور ان کے اہل خانہ کی میتیں گزشتہ شب عراق سے ایران روانہ کیے جانے سے قبل نجف اور کربلا میں آخری مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔

نجف میں روضۂ حضرت علیؓ پر لاکھوں افراد نے نمازِ جنازہ میں شرکت کی، جس کے بعد جسدِ خاکی کو کربلا منتقل کیا گیا، جہاں روضۂ امام حسینؓ پر بھی نمازِ جنازہ ادا کی گئی۔

ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کربلا میں نکالے گئے جنازے کے جلوس میں تقریباً 40 لاکھ سوگوار شریک ہوئے، جبکہ روضۂ امام حسینؓ پر رات بھر فاتحہ خوانی، نوحہ خوانی اور مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم اس تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوسکی۔

رپورٹس کے مطابق عراق میں مذہبی رسومات کی تکمیل کے بعد میت کو ایران منتقل کیا گیا، جہاں آج مشہد میں روضۂ امام رضاؓ کے احاطے میں سرکاری اعزاز اور مذہبی رسومات کے ساتھ تدفین کی جائے گی۔

اس موقع پر ایران بھر سے لاکھوں عزاداروں کی مشہد آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے

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