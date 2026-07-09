میکرون کو اردوان کی اہلیہ کا بوسہ لینے کی کوشش پر شرمندگی کا سامنا
نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر ترکیہ میں ہونے والی استقبالیہ تقریب کے دوران فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو اس وقت غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے ترکیہ کی خاتون اول امینہ اردوان کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی، تاہم امینہ اردوان نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی، جہاں صارفین کی جانب سے مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔
ترکیہ کی میزبانی میں ہونے والے دو روزہ نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل شریک سربراہانِ مملکت و حکومت کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں عالمی رہنما ایک دوسرے سے ملاقات اور مصافحہ کر رہے تھے۔
اسی دوران فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ترکیہ کی خاتون اول امینہ اردوان سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ چومنے کے لیے جھکنے کی کوشش کی، تاہم امینہ اردوان نے اپنا ہاتھ پیچھے روک لیا۔ اس کے بعد میکرون نے معمول کے مطابق مصافحہ کیا اور پھر اپنی اہلیہ بریجٹ ماکروں، ترک صدر رجب طیب اردوان اور امینہ اردوان کے ساتھ یادگاری تصویر بنوائی۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مختصر لمحے کے باوجود تقریب کا ماحول معمول کے مطابق رہا۔ میکرون، ان کی اہلیہ، صدر اردوان اور امینہ اردوان نے خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کی، مصافحہ کیا اور یادگاری تصویر بھی بنوائی، جبکہ کسی کے چہرے پر ناگواری یا تناؤ کے آثار دکھائی نہیں دیے۔
ترک میڈیا کے مطابق بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ فرانسیسی صدر استقبالیہ تقریب کے دوران رائج سفارتی پروٹوکول کو مدنظر نہیں رکھ سکے، جس کے باعث یہ صورتحال پیدا ہوئی۔
نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران رہنماؤں کے درمیان دفاعی اخراجات میں اضافے، یوکرین جنگ کے اثرات، علاقائی کشیدگی اور امریکی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کے تناظر میں اتحاد کے مستقبل اور سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت کی جا رہی ہے۔
یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل 2018 میں بھی پیرس کے ایلیسی محل میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے موقع پر ایمانوئل میکرون نے امینہ اردوان کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس وقت بھی انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔
اس واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خاصی زیر بحث رہی تھی اور مبصرین نے اسے ترک خاتون اول کی مذہبی اور روایتی اقدار سے وابستگی قرار دیا تھا۔
اس کے علاوہ جون 2025 میں ہالینڈ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر بھی ایمانوئل میکرون کو اسی نوعیت کے پروٹوکول سے متعلق ردعمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں انہیں ہالینڈ کی ملکہ میکسیما اور شہزادی آریانا کا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد مختلف ممالک کے سفارتی آداب، سلامی کے طریقوں اور سرکاری تقریبات میں ہاتھ چومنے کی روایت پر بھی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔