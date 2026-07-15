جاپانی قونصل خانے کا مہران یونیورسٹی کے لیے 164 کتابوں کا تحفہ
جاپان نے ”ریڈ جاپان پروجیکٹ“ کے تحت مہران یونیورسٹی، جامشورو کو 164 انگریزی کتب کا عطیہ دیا ہے۔ کتابوں کی حوالگی کی تقریب میں قائم مقام جاپانی قونصل جنرل تمورا تاکاہیرو اور جامعہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
جاپان کے قائم مقام قونصل جنرل تمورا تاکاہیرو نے بدھ کو مہران یونیورسٹی، جامشورو میں منعقدہ تقریب کے دوران ”ریڈ جاپان پروجیکٹ“ کے تحت 164 انگریزی کتب یونیورسٹی کے حوالے کیں۔
یہ کتابیں ٹوکیو فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیہ کی گئی ہیں، جن میں جاپان کی تاریخ، ثقافت، معیشت، سیاست، معاشرت اور دیگر مختلف موضوعات پر مبنی مواد شامل ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دنیا بھر میں جاپان سے متعلق آگاہی اور علمی تحقیق کو فروغ دینا ہے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام جاپانی قونصل جنرل تمورا تاکاہیرو نے کہا کہ تعلیمی اور ثقافتی تبادلے جاپان اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کتب طلبہ، اساتذہ اور محققین کے لیے ایک قیمتی علمی سرمایہ ثابت ہوں گی۔
مہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طحہٰ حسین علی نے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام کے وقت جاپان نے ابتدائی آلات فراہم کیے تھے، جنہوں نے ادارے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مہران یونیورسٹی جاپان کے جینیسس اور ساکورا جیسے تبادلہ پروگراموں میں بھی شریک رہی ہے۔
انہوں نے جاپانی قونصل خانے اور ٹوکیو فاؤنڈیشن کا دوسری مرتبہ کتابوں کے عطیے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دونوں اداروں کے درمیان تعلیمی تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔
واضح رہے کہ ٹوکیو فاؤنڈیشن کا ”ریڈ جاپان پروجیکٹ“ نیپون فاؤنڈیشن کے مالی تعاون سے 2008 سے جاری ہے، جس کے تحت دنیا بھر کے کتب خانوں، جامعات اور تحقیقی اداروں کو جاپان سے متعلق انگریزی زبان کی کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ علمی و ثقافتی روابط کو فروغ دیا جا سکے۔