سوشل میڈیا انفلوئنسر اینڈریو ٹیٹ بھائی سمیت گرفتار
امریکا میں سوشل میڈیا کی متنازع شخصیات اور سابق کک باکسر اینڈریو ٹیٹ اور ان کے بھائی ٹرسٹن ٹیٹ کو امریکی حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے خلاف برطانیہ کے کراؤن پراسیکیوشن سروس (سی پی ایس) نے نئے اور سنگین فوجداری الزامات کے تحت مقدمات چلانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد برطانوی حکام ان کی برطانیہ حوالگی (ایکسٹراڈیشن) کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی مارشلز سروس نے ہفتے کے روز دونوں بھائیوں کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے گرفتار کیا۔
دوسری جانب برطانیہ کے کراؤن پراسیکیوشن سروس نے کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران چار مزید مبینہ متاثرین کی نشاندہی کے بعد اینڈریو اور ٹرسٹن ٹیٹ کے خلاف مزید مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ سی پی ایس کے مطابق یہ الزامات جولائی 2010 سے اگست 2017 کے درمیان برطانیہ میں مبینہ طور پر پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہیں۔
سی پی ایس کے مطابق 39 سالہ اینڈریو ٹیٹ اور 38 سالہ ٹرسٹن ٹیٹ کو عصمت دری، جنسی استحصال کے لیے انسانی اسمگلنگ کا انتظام یا اس میں معاونت، جسمانی نقصان پہنچانے اور بچوں کی نامناسب تصاویر سے متعلق جرائم کے الزامات کا سامنا کرنا ہوگا۔
برطانیہ کے کراؤن پراسیکیوشن سروس کے اسپیشل کرائم ڈویژن کے سربراہ میلکم میک ہیفی نے اپنے بیان میں کہا، ”ہم نے اینڈریو اور ٹرسٹن ٹیٹ کے خلاف مزید جرائم کے مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں عصمت دری، جنسی استحصال کے لیے انسانی اسمگلنگ میں معاونت اور بچوں کی نامناسب تصاویر سے متعلق جرائم شامل ہیں۔“
اینڈریو اور ٹرسٹن ٹیٹ امریکا اور برطانیہ دونوں ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں اور اس سے قبل بھی مختلف ممالک میں قانونی کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ دونوں بھائی دسمبر 2022 سے رومانیہ میں بھی تحقیقات کی زد میں ہیں، جہاں ان کے خلاف متعدد الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔
دونوں بھائیوں نے ہمیشہ اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور مؤقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہیں۔
اینڈریو ٹیٹ نے سوشل میڈیا پر مردانگی، دولت اور کامیابی سے متعلق اپنے خیالات کے باعث دنیا بھر میں کروڑوں مداح بنائے ہیں، تاہم ان کے متعدد بیانات کو خواتین مخالف قرار دیا جاتا رہا ہے۔ خود اینڈریو ٹیٹ ماضی میں اپنے آپ کو ”خواتین مخالف“ قرار دے چکے ہیں، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
دوسری جانب اینڈریو ٹیٹ کو رواں برس برطانیہ میں چار خواتین کی جانب سے دائر کیے گئے ایک دیوانی مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ ان خواتین نے الزام عائد کیا ہے کہ انہیں 2013 سے 2015 کے درمیان جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چاروں خواتین کو قانونی طور پر اپنی شناخت خفیہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم اینڈریو ٹیٹ ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔
اینڈریو ٹیٹ کے وکلا نے عدالت میں جمع کرائے گئے اپنے تحریری جواب میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ ان کے مؤکل کے خلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں اور تمام جنسی تعلقات دونوں فریقین کی رضامندی سے قائم ہوئے تھے۔
امریکی مارشلز سروس نے تاحال اس معاملے پر کوئی باضابطہ تفصیلی بیان جاری نہیں کیا، تاہم متعدد امریکی ذرائع ابلاغ نے دونوں بھائیوں کی میامی سے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔
اب یہ معاملہ امریکی قانونی کارروائی اور برطانیہ کی جانب سے دائر کی جانے والی حوالگی کی درخواست پر ہونے والے عدالتی فیصلوں سے مشروط ہے۔ اگر برطانیہ کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو اینڈریو اور ٹرسٹن ٹیٹ کو برطانیہ منتقل کرکے ان کے خلاف نئے مقدمات کی سماعت کی جا سکے گی۔