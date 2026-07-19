کراچی: غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک فلیٹ کے اندر غیر ملکی خاتون سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس واقعے کے بعد درخشاں تھانے میں متاثرہ غیر ملکی خاتون کی مدعیت میں باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم آدی محمود کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 17 جولائی کی رات کو پیش آیا اور معاملے کی مزید باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
پولیس کو درج کرائے گئے مقدمے کے متن میں متاثرہ غیر ملکی خاتون نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملزم آدی محمود انہیں گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا، جس پر میں نے اسے مشروب پینے کے لیے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔
خاتون کا کہنا ہے کہ وہ مشروب پی کر گہری نیند سو گئیں اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو زیادتی کا نشانہ بنتا ہوا پایا۔
خاتون نے مزید بتایا کہ جب انہوں نے اس صورتحال پر شور مچایا تو ملزم گھبرا کر موقع سے فرار ہو گیا۔
ایف آئی آر کے مطابق، خاتون نے بتایا کہ ملزم واردات کے بعد فرار تو ہو گیا تھا لیکن بعد میں وہ اپنا موبائل فون لینے کے لیے دوبارہ اسی اپارٹمنٹ میں آیا۔ اس دوران خاتون نے اسے پکڑنے کے لیے مزاحمت بھی کی لیکن ملزم دوبارہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا فوری طور پر طبی معائنہ کروا لیا گیا ہے اور فرانزک شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ضروری نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں۔