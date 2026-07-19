Iran-US War | Jordan Becomes New Front | US Bases Under Attack - Aaj News

Iran-US War | Jordan Becomes New Front | US Bases Under Attack - Aaj News
Published 19 Jul, 2026 01:10pm
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Iran-US War | Jordan Becomes New Front | US Bases Under Attack - Aaj News
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