ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے: اسرائیل کی ایک بار پھر دھمکی
اسرائیلی حکام نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تو اس کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے اردن کے شہر عقبہ کی جانب میزائل داغے، جن میں سے بعض کو اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے بھی ناکارہ بنانے میں حصہ لیا۔
امریکی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کسی شرط یا انحصار کے بغیر فوری جوابی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ”اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل بھی جواب دے گا اور بھرپور کارروائی کرے گا۔“
دوسری جانب اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے کہا کہ اسرائیلی فوج فوری طور پر دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور جو بھی اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بھرپور عزم کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران نے اتوار کو اردن کے شہر عقبہ کی جانب میزائل داغے، جو اسرائیلی حدود کے قریب واقع ہے۔
اردن کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے تین میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے جب کہ چوتھا میزائل ایک دور افتادہ علاقے میں گرا۔
بعد ازاں اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی کہ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے بعض میزائلوں کو روکنے کی کارروائی میں حصہ لیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق اگرچہ فروری میں امریکا اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی کے بعد اس تنازع کا آغاز ہوا تھا تاہم موجودہ کشیدگی کے دوران واشنگٹن نے اسرائیل کو نسبتاً پس منظر میں رکھا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق دو اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل موجودہ لڑائی میں براہِ راست شامل ہو کیوں کہ اسے خدشہ ہے کہ اس سے تنازع مزید بے قابو ہو سکتا ہے تاہم ایک امریکی عہدیدار نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اپنے اسرائیلی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل قریبی رابطے میں ہے۔
رپورٹس کے مطابق جنگ بندی ختم ہونے کے بعد ایران نے اسرائیل کو براہِ راست نشانہ نہیں بنایا تاہم اس نے خلیجی ممالک کی جانب متعدد میزائل حملے کیے ہیں۔
ادھر ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار کے مطابق امریکا نے ہفتے کے روز خطے میں اپنی فوجی حکمت عملی کے تحت اسرائیل میں ایندھن فراہم کرنے والے فوجی طیاروں کے بیڑے میں بھی اضافہ کیا ہے۔