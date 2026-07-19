US Deploys Fighter Jets | Iran Nuclear Sites | Middle East Tensions - Aaj News

US Deploys Fighter Jets | Iran Nuclear Sites | Middle East Tensions - Aaj News
Published 19 Jul, 2026 01:20pm
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US Deploys Fighter Jets | Iran Nuclear Sites | Middle East Tensions - Aaj News
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