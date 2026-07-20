ورلڈ کپ میں ہار؛ سلور میڈل ملنے پر میسی رو پڑے
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اسپین کے ہاتھوں ارجنٹائن کی شکست کے بعد تمغے تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران لیونل میسی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔
کیمروں نے ارجناٹائن کے کپتان کو سلور میڈل وصول کرتے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، اور یہ لمحہ ٹورنامنٹ کی آخری رات کے سب سے اہم اور اثر انگیز مناظر میں سے ایک بن گیا۔
اس منظر کی اہم ترین وجہ میسی کے اس ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے سامنے آنے والے حالات اور ان کی عمر تھی۔
سال 2030 کے اگلے ورلڈ کپ تک میسی کی عمر 43 برس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ کو ان کے کیریئر میں ایک اور عالمی ٹائٹل جیتنے کا آخری حقیقی موقع قرار دیا جا رہا تھا۔
ان کے آخری ورلڈ کپ میچ کے بعد، آنکھوں میں آنسو ہونے کے باوجود، ارجنٹائن کے شائقین نے انہیں کھڑے ہو کر بھرپور داد دی اور زبردست خراجِ تحسین پیش کیا، کیونکہ وہ ورلڈ کپ کی تاریخ پر ایک ان مٹ نقش چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
لیونل میسی نے کھیل کے اس سب سے بڑے اسٹیج سے کم از کم ایک بار ورلڈ کپ ٹائٹل جیت کر رخصتی لی ہے۔
وہ اس ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے گولڈن بوٹ کے قریب بھی پہنچے تھے، لیکن فرانس کے کیلیان ایمباپے نے 10 گول اسکور کر کے ارجنٹائنی کپتان کے 8 گولز پر برتری حاصل کی اور یہ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔
اس ٹورنامنٹ نے میسی کے پہلے سے مضبوط ورلڈ کپ ریکارڈز میں مزید اضافہ کیا ہے۔
انہوں نے گول میں معاونت کرنے، میچز میں گول کا طریقہ بنانے، ڈربل کرنے، گول کرنے کے مواقع پیدا کرنے اور ناک آؤٹ مرحلے میں اہم کردار ادا کرنے کے تمام تر آل ٹائم ریکارڈز کو مزید آگے بڑھایا۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے پلیئر آف دی میچ ایوارڈز کی اپنی فہرست میں بھی مزید ایوارڈز کا اضافہ کیا، جو کہ اس ٹورنامنٹ سے پہلے بھی انہی کے پاس تھے۔
اس ورلڈ کپ کے دوران انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں فتح کے ساتھ ہی میسی اپنے کیریئر میں 17 مختلف حریف ٹیموں کے خلاف گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
ان کے کیریئر کا صرف ایک بڑا ریکارڈ ٹورنامنٹ کے آخری دنوں میں ان سے دور ہوا، جب کیلیان ایمباپے نے تیسری پوزیشن کے میچ میں دو گول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور ٹورنامنٹ کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے، جس کے بعد میسی کے کل 21 گولز کا سفر اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ختم ہوا۔