برسات کے موسم میں کون سی چیزیں گاڑی میں نہیں چھوڑنی چاہئیں؟
بارش اور برسات کا موسم گرمی سے راحت تو لاتا ہے، لیکن یہی موسم گاڑیوں اور ان کے اندر رکھے سامان کے لیے کئی مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔
گاڑی میں نمی بڑھنے، درجہ حرارت میں تبدیلی اور بعض اوقات گاڑی میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے برقی سامان، کھانا اور ضروری کاغذات خراب ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ چیزیں حفاظتی خطرات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس لیے بارشوں کے موسم میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہاں ان چند چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں برسات کے دنوں میں گاڑی کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے۔
الیکٹرانک اشیا سب سے زیادہ متاثر
لیپ ٹاپ، فون، ٹیبلٹ، کیمرے اور پاور بینک جیسی الیکٹرانک اشیا نمی اور گرمی سے جلد متاثر ہوتی ہیں۔ بند گاڑی کے اندر درجہ حرارت بڑھنے سے ان کی بیٹریاں اور اندرونی پرزے خراب ہو سکتے ہیں۔
اہم دستاویزات کو گاڑی میں نہ چھوڑیں
دوسری چیز اہم کاغذات ہیں، جن میں پاسپورٹ، انشورنس کے کاغذات، تعلیمی اسناد اور جائیداد سے متعلق دستاویزات شامل ہیں۔ نمی کی وجہ سے کاغذ گل سکتے ہیں اور ان پر فنگس لگ سکتی ہے جس سے وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتے۔
کھانے پینے کی اشیا جلد خراب ہو جاتی ہیں
تیسری اہم بات کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق ہے، کیونکہ بارشوں کے موسم میں گاڑی کے اندر بند ماحول کھانے پینے کی اشیا کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ پیک شدہ اسنیکس بھی نرم پڑ سکتے ہیں جبکہ دیگر غذائیں بدبو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ چیونٹیوں اور کیڑوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔
ادویات کی افادیت کم ہو سکتی ہے
انسولین، انہیلر اور بعض شربت مخصوص درجہ حرارت میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اگر انہیں زیادہ دیر گاڑی میں چھوڑ دیا جائے تو ان کا اثر کم ہو سکتا ہے، جو بعض اوقات صحت کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
چمڑے کی اشیا اور گیلی چھتری بھی نقصان دہ
چمڑے سے بنی اشیاء جیسے پرس، بیلٹ یا جوتے نمی جذب کر کے بدبو دینے لگتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گیلی چھتری کو گاڑی میں رکھ کر بھول جانا بھی گاڑی کے اندر نمی بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔
جم بیگ اور گیلے کپڑے بدبو کا باعث
ورزش کے بعد استعمال ہونے والے جم بیگ یا بارش میں بھیگے ہوئے کپڑے اگر گاڑی میں رہ جائیں تو ان میں جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف گاڑی میں بدبو پھیلتی ہے بلکہ پھپھوندی لگنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
بیٹری سے چلنے والی دیگر اشیا بھی محفوظ نہیں
بیٹری سے چلنے والے چھوٹے آلات پورٹیبل اسپیکر، ٹارچ اور وائرلیس ایئربڈز جیسی اشیا بھی زیادہ نمی اور گرمی سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ ان کی کارکردگی اور زندگی نمی کے باعث کم ہو جاتی ہے۔
قیمتی سامان چوری کا سبب بن سکتا ہے
موبائل فون، ہینڈ بیگ، زیورات اور لیپ ٹاپ جیسی قیمتی چیزوں کو گاڑی میں نمایاں جگہ پر چھوڑنا نہ صرف موسم کی وجہ سے نقصان دہ ہے بلکہ اس سے چوری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
گاڑی کو محفوظ رکھنے کے آسان طریقے
بارشوں کے موسم میں گاڑی کو خشک اور صاف رکھنا بے حد ضروری ہے۔
بھیگی ہوئی اشیا کو فوراً گاڑی سے نکال دینا چاہیے، گاڑی کے اندر سلیکا جیل یا نمی جذب کرنے والے پیکٹ رکھے جا سکتے ہیں، جبکہ بارش کے دوران کھڑکیاں مکمل بند رکھنی چاہئیں۔
اس کے علاوہ فرش پر بچھے میٹس کو باقاعدگی سے خشک کرنا اور صاف موسم میں گاڑی کو کچھ دیر ہوا لگوانا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے
چند لمحوں کی احتیاط بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے
گاڑی کو لاک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اندر ضرور دیکھ لیں۔ چند لمحوں کی احتیاط آپ کے قیمتی سامان کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ گاڑی کو بھی صاف، خشک اور خوشگوار حالت میں رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بارشوں کے موسم میں معمولی سی توجہ آپ کو بڑے مالی نقصان اور پریشانی سے بچا سکتی ہے۔