سال بھر کی ایک تہائی بارش اگلے 24 گھنٹوں میں برسنے کا امکان، بیجنگ میں ہائی الرٹ
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں منگل کی شام سے شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس دوران صرف 24 گھنٹوں میں شہر کے بعض علاقوں میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔
چینی محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کی شام سے جمعرات تک بیجنگ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی۔ بعض مقامات پر 6 گھنٹوں کے دوران مجموعی بارش 100 ملی میٹر سے زائد جبکہ 24 گھنٹوں میں 150 ملی میٹر سے تجاوز کرسکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق ٹونگ ژو، ڈاشنگ، فانگ شان، منتوگو، ہوائی رو اور فنگ تائی سمیت بیجنگ کے کئی اضلاع میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش 200 ملی میٹر تک پہنچنے کا امکان ہے۔
یہ مقدار بیجنگ کی سالانہ اوسط بارش کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے۔ بیجنگ میں ایک سال کے دوران اوسطاً تقریباً 528 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ جون سے ستمبر کے درمیان برسنے والے مون سون کے موسم میں ہوتا ہے۔ اس طرح بعض علاقوں میں ایک ہی دن کے دوران ہونے والی بارش شہر کی سالانہ اوسط بارش کے ایک تہائی سے بھی زیادہ ہوسکتی ہے۔
ماہرین کے مطابق اس غیر معمولی بارش کی ایک بڑی وجہ چین کے جنوب میں موجود ٹائیفون ڈولفن سے آنے والی نمی اور شمالی چین کی جانب موجود ٹھنڈی ہوا کا آپس میں ملنا ہے۔
اس موسمی نظام کے نتیجے میں بیجنگ اور اس کے گردونواح میں شدید بارشوں کے لیے سازگار حالات پیدا ہوئے ہیں۔
شدید بارش کے پیش نظر بیجنگ کے پہاڑی ضلع منتوگو میں حکام نے منگل کو سیلاب کے حوالے سے سب سے بلند درجے کا ہنگامی الرٹ جاری کردیا۔
حکام نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے، پہاڑی علاقوں اور دریاؤں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
حکام نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش کے باعث شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب اور دیگر خطرات بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔
شہریوں کو موسمی صورتِ حال پر نظر رکھنے اور حکام کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
بارشوں کا یہ سلسلہ ایسے وقت میں متوقع ہے جب بیجنگ سمیت شمالی چین کے کئی علاقوں میں موسم کی شدت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ حکام نے ممکنہ سیلابی صورتِ حال سے نمٹنے کے لیے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔