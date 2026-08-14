سلینا گومز پر سرمایہ کاروں کا بڑا الزام، اداکارہ پر فراڈ کا مقدمہ دائر
امریکی اداکارہ سلینا گومز کے خلاف سرمایہ کاروں نے مبینہ فراڈ کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ سرمایہ کاروں کا الزام ہے کہ گومز نے ذہنی صحت سے متعلق اپنے اسٹارٹ اپ ’ونڈر مائنڈ گلوبل‘ کو بنانے اور اس کی تشہیر میں وہ کردار ادا نہیں کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ مقدمہ جمعرات کو امریکی ریاست ڈیلاویئر کی وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق سرمایہ کاروں نے اس کمپنی میں تقریباً 12 لاکھ ڈالر لگائے تھے۔ ’ونڈر مائنڈ گلوبل‘ کا آغاز 2021 میں اس مقصد کے ساتھ کیا گیا تھا کہ لوگ اپنی ذہنی صحت اور ’مینٹل فٹنس‘ بہتر بنانے کے لیے اس پلیٹ فارم سے مدد حاصل کر سکیں۔
سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر 50 کروڑ سے زائد فالوورز رکھنے والی سلینا گومز اس کمپنی کی مارکیٹنگ کی سربراہ کی حیثیت سے اس کی تعمیر اور تشہیر میں فعال کردار ادا کریں گی۔ تاہم الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے موبائل ایپ بنانے سمیت دیگر بنیادی وعدے پورے کرنے میں ناکام رہیں۔
مقدمے میں خاص طور پر ایک موبائل ایپ تیار کرنے کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کے مطابق یہ اور دیگر اہم منصوبے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ شکایت میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گومز نے تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کا معاہدہ تو سائن کیا لیکن بعد میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔
سرمایہ کاروں نے کمپنی کے مالی اور انتظامی معاملات پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمپنی اپنے ملازمین اور کاروباری خدمات فراہم کرنے والے افراد کو بروقت ادائیگیاں کرنے جیسی بنیادی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہی تھی۔ ان کے مطابق کمپنی کی مشکلات سے انہیں اس وقت تک مکمل آگاہی نہیں ہوئی جب تک ستمبر 2025 میں ایک آن لائن خبر میں اس صورتحال کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
مقدمہ دائر کرنے والے سرمایہ کار اپنی لگائی ہوئی رقم واپس لینے کے ساتھ قانونی اخراجات کی ادائیگی بھی چاہتے ہیں۔
سلینا گومز کے نمائندے نے فوری طور پر مقدمے کے بارے میں تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب، عدالت میں دائر کی گئی یہ شکایات ابھی الزامات کی حیثیت رکھتی ہیں اور مقدمے میں عائد دعووں کا فیصلہ عدالت میں شواہد اور دونوں فریقوں کے مؤقف کی بنیاد پر ہوگا۔
سلینا گومز ایک معروف گلوکارہ اور اداکارہ ہیں اور ’اونلی مرڈرز اِن دی بلڈنگ‘ سمیت مختلف کامیاب منصوبوں میں کام کر چکی ہیں۔ ونڈر مائنڈ گلوبل کا منصوبہ ذہنی صحت کے حوالے سے بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی کے تناظر میں سامنے آیا تھا، تاہم سرمایہ کاروں کے تازہ قانونی دعووں نے کمپنی کی انتظامی اور مالی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔