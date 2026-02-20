افطار میں سب سے پہلے کھجور کیوں کھائی جاتی ہے؟
رمضان میں کھجور سے روزہ افطار کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کی اہمیت صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔
کھجور میں موجود قدرتی شوگر جیسے کہ گلوکوز اور فروکٹوز روزے کے دوران توانائی کی کمی کو فوراً پورا کر دیتی ہے۔ اس سے خون میں شوگر کی سطح میں فوری توازن آتا ہے، جو کمزوری اور چکر آنے جیسے مسائل کو دور کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، کھجور میں وٹامن بی کمپلیکس اور دیگر ضروری معدنیات بھی پائے جاتے ہیں جو جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اور رمضان کے دوران جسمانی تھکاوٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
کھجور میں موجود فائبر ہاضمے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، جو کہ روزے کے بعد کھانے کی مشکلات جیسے بدہضمی اور قبض کو روکنے میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ، کھجور میں موجود میگنیشیم اور کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اورعضلات کے افعال میں توازن برقرار رکھتے ہیں۔
کھجور قدرتی طور پر میٹھی ہوتی ہے، جو دن بھر بھوکے رہنے کے بعد فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔
کھجور میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسمانی افعال کو برقرار رکھنے اور پانی کی کمی کو روکنے کے لیے روزے کے دوران ہائیڈریشن کے لیے ضروری ہے۔
یعنی، کھجور نہ صرف ایک سنت ہے بلکہ ایک صحت بخش انتخاب بھی ہے جو روزے کے دوران جسم کو درکار تمام اہم اجزاء فراہم کرتا ہے۔ اس کی کھائی جانے والی مقدار میں معمولی اضافے سے جسم کی توانائی میں توازن برقرار رہتا ہے اور روزے کے دوران آپ کی صحت اور توانائی میں بہتری آتی ہے۔
مختصراً، رمضان میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال ایک مکمل اور متوازن غذا فراہم کرتا ہے جو آپ کی جسمانی اور روحانی ضروریات دونوں کو پورا کرتی ہے۔