منگل, ستمبر 09, 2025  
15 Rabi ul Awal 1447  
غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والی کشتی پر مبینہ ڈرون حملہ

فلوٹیلا تنظیم کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود فلسطینی عوام تک امداد پہنچانے کے لیے پرامن مشن جاری رہے گا۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 09 ستمبر 2025 01:14pm
دنیا

شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے میں غزہ کے لیے امداد لے جانے والی پرتگالی پرچم بردار کشتی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کشتی میں آگ لگ گئی۔

کشتی ’فریڈم فلوٹیلا‘ کا حصہ تھی، جس میں دنیا بھر سے ساڑھے 300 انسانی حقوق کے کارکن اور امدادی رضا کار شریک ہیں، جن میں سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔

فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق حملہ اُس مرکزی کشتی پر کیا گیا جس میں اسٹیرنگ کمیٹی کے اراکین سوار تھے، تاہم خوش قسمتی سے تمام عملہ اور کارکن محفوظ رہے۔ گروپ نے کشتی کو پہنچنے والے نقصان کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔

حملے کے بعد درجنوں لوگ تیونس کی بندرگاہ ’سیدی بوسعید‘ کے باہر جمع ہوئے اور فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے ’فلسطین کو آزاد کرو‘ کے نعرے لگائے۔

فلوٹیلا تنظیم نے کہا ہے کہ مبینہ حملے کی تحقیقات کی جارہی ہیں اور نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”ہمارا پُرامن مشن جاری رہے گا، اور ہم غزہ کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی پر قائم ہیں۔“

یاد رہے کہ 31 اگست کو بارسلونا، اسپین کی بندرگاہ سے غزہ کے لیے یہ بڑا امدادی قافلہ روانہ ہوا تھا۔ سمندری راستے سے غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کی یہ تیسری اور سب سے بڑی کوشش ہے۔

اس سے قبل جولائی میں اسرائیلی فوج نے اٹلی سے روانہ ہونے والی امدادی کشتی ’حنظلہ‘ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ کولیشن کے مطابق اُس وقت کشتی غزہ کے ساحل سے تقریباً 70 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تھی۔

