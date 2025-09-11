لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 11, 2025  
17 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

سلمان خان کی جان کو خطرہ، شو میں حاضرین کا داخلہ بند کردیا گیا

اس کا مقصد سلمان خان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شو کی روانی برقرار رکھنا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 11 ستمبر 2025 01:50pm
لائف اسٹائل

بھارتی رئیلٹی شو بگ باس 19 کے میزبان اور مشہور بولی ووڈ اسٹارسلمان خان کو مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد شو کی سیکیورٹی کو مزید سخت کردیا گیا ہے۔

شو کی انتظامیہ نے سیٹ پر حاضرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جو عام طور پر ہفتہ وار ’ویک اینڈ کے وار‘ میں سلمان خان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق، یہ دھمکیاں گینگسٹر لارنس بشنوئی سے منسلک ہیں، جس کی وجہ سے شو کی ٹیم نے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا ہے۔

بگ باس کے سی ای او رشی نیگی نے بتایا کہ پچھلے ڈھائی سالوں سے شو کی سیکیورٹی مزید سخت کی گئی ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا خلل سے بچنے کے لیے تقریباً 600 افراد 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کر رہے ہیں۔

رشی نیگی نے بتایا کہ اب شو میں کوئی لائیو آڈینس شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مقصد سلمان خان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شو کی روانی برقرار رکھنا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ شو میں آنے والے ہر شخص کا سخت بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، چاہے وہ مستقل، وقتی یا وینڈر کی بنیاد پر ہو۔

AAJ News Whatsapp

سلمان خان ہر ہفتے ’ویک اینڈ کے وار‘ میں نظر آتے ہیں ۔عام طور پر اس دوران مداح اور حاضرین بھی انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس بار حفاظتی وجوہات کی بنا پر یہ اجازت منسوخ کر دی گئی ہے۔

واضح رہے کہ گینگسٹر لارنس بشنوئی کی جانب سے سلمان خان کو متعدد بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ان دھمکیوں کی شدت اور بار بار ہونے کے سبب شو کی ٹیم نے حفاظتی انتظامات میں اضافہ کیا اور حاضرین کی شرکت پر پابندی لگائی۔

Bollywood

entertainment

lifestyle

شخصیات

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین