پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ وجہ سامنے آگئی
حکومت نے گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کر دیا، جس کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں مہنگے ہوگئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 4 روپے 7 پیسے بڑھ کر 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے اضافے کے ساتھ 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟
حکومتی دستاویزات کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر ’’فریٹ مارجن‘‘ یعنی ترسیلی لاگت بڑھائی گئی ہے۔ پیٹرول پر فریٹ مارجن فی لیٹر 2 روپے 40 پیسے بڑھا دیا گیا جس کے بعد یہ 8 روپے 69 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ڈیزل پر بھی فریٹ مارجن 2 روپے 9 پیسے بڑھایا گیا۔
فریٹ مارجن دراصل ٹرانسپورٹ یا ڈلیوری کا خرچ ہوتا ہے۔
یعنی جب پیٹرول یا ڈیزل آئل ریفائنری سے نکل کر مختلف شہروں اور پمپوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اس کی ترسیل پر اخراجات آتے ہیں (جیسے ٹینکرز کا کرایہ، ڈیزل کا خرچ، ڈرائیور کی اجرت، ہائی وے ٹول ٹیکس وغیرہ)۔
یہی اخراجات عوام پر ڈالنے کے لیے حکومت پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت میں ایک فریٹ مارجن شامل کر دیتی ہے۔
پیٹرول پر کسٹمز ڈیوٹی میں 1 روپے 35 پیسے اضافہ کیا گیا جبکہ ڈیزل پر یہ اضافہ 2 روپے 75 پیسے کا ہوا۔ اگرچہ ڈیزل پر ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ کے باعث 1 روپے 12 پیسے کی کمی آئی، مگر فریٹ مارجن اور ڈیوٹی کے اضافے نے قیمت کو پھر بھی اوپر دھکیل دیا۔
مزید یہ کہ ڈیزل پر 32 پیسے کا ’’ایکسٹرا مارجن‘‘ بھی لگا دیا گیا۔ البتہ پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی، ڈیلر مارجن اور ڈسٹری بیوشن مارجن وہی برقرار رکھے گئے ہیں۔
یوں دیکھا جائے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ براہِ راست عالمی منڈی سے نہیں بلکہ مقامی سطح پر لاگو کیے گئے مارجن اور ڈیوٹیز کے باعث کیا گیا ہے۔
وزارت خزانہ کے مطابق اس وقت کاربن لیوی پیٹرول پر 78 روپے 2 پیسے اور ڈسٹری بیوشن مارجن 78 روپے 64 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔
مختصراً یہ اضافہ عوام پر مزید بوجھ تو ڈالے گا، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ تیل کی عالمی قیمتیں نہیں بلکہ حکومتی محصولات اور فریٹ لاگت میں اضافہ ہے۔