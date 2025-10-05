لائیو ٹی وی  
پاک بھارت میچ میں نیا تنازع: منیبہ علی کو ناٹ آؤٹ دینے کے بعد اچانک آؤٹ کیوں قرار دیا؟ نئی بحث چھڑگئی

تھرڈ امپائر کے فیصلے پر ٹیم مینجمنٹ ناخوش، کپتان نے فورتھ امپائر کو احتجاج ریکارڈ کرایا، سوشل میڈیا پر شائقین برس پڑے
ویب ڈیسک
شائع 05 اکتوبر 2025 08:42pm
کھیل

سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے جارہے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے بھارت اور پاکستان کے میچ میں نیا تنازع کھڑا ہوگیا، پاکستانی اوپنر منیبہ کا غلط رن آؤٹ دے دیا گیا۔

بھارت کے خلاف پاکستانی اوپنرز نے اننگز کا آغاز سست طریقے سے کیا پاکستانی اوپنرز بھارتی بولنگ کے خلاف جدوجہد کرتی نظر آئیں تاہم اوپنر منیبہ علی کے غلط رن آؤٹ نے نیا تنازع کھڑا کردیا، امپائر نے ناٹ آؤٹ دینے کے بعد انہیں اچانک آؤٹ قرار دے دیا۔

بھارت کے خلاف اہم میچ میں پاکستانی بلے باز منیبہ علی کے غلط رن آؤٹ پر کمنٹیٹر اور میدان میں موجود شائقین سب حیران نظر آئے۔

رن آؤٹ کی اپیل پر منیبہ علی کو تھرڈ امپائر نے پہلے ناٹ آؤٹ قرار دیا پھر آؤٹ قرار دیا، تھرڈ امپائر کے فیصلے پر منیبہ علی اور ٹیم مینجمنٹ ناخوش ہوئے اور ناراضی کا اظہار کیا۔

فاطمہ ثنا نے غصے کا اظہار کرکے فورتھ امپائر کو احتجاج ریکارڈ کروایا، پاکستانی کپتان باؤنڈری لائن پر امپائر سے کافی دیر بچث کرتی بھی نظر آئیں۔ جب کہ سوشل میڈیا پر بھی شائقین برس پڑے۔

واضح رہے کہ منیبہ علی کریز میں تھیں لیکن جس وقت بال اسٹمپس پر لگی تو بیٹ ہوا میں تھا، قانون کے مطابق بیٹر ایک بار کریز میں آجائے تو بیٹ ہوا میں ہونے پر رن آؤٹ نہیں ہوتا۔

