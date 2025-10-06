لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 06, 2025  
13 Rabi Al-Akhar 1447  
بیٹ زمین پر کیوں مارا؟ آئی سی سی نے سدرہ امین کی سرزنش کردی، ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دے دیا

قومی بیٹر نے بھارت کے خلاف میچ میں آؤٹ ہونے پر غصے میں بیٹ کو زمین پر مارا تھا
شائع 06 اکتوبر 2025 05:51pm
بھارت اور سری لنکا میں کھیلے جارہے ویمنز ورلڈ کپ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی اوپنر سدرہ امین کی سرزنش کی اور انہیں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا۔ قومی بیٹر نے آؤٹ ہونے پر غصے میں بیٹ کو زمین پر مارا تھا۔

بھارتی نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق پیر کے روز پاکستانی بیٹر سدرہ امین کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے ضابطہ اخلاق کی لیول ون خلاف ورزی پر سرزنش کی گئی اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔ یہ واقعہ ویمنز ورلڈ کپ کے پاک بھارت کے خلاف میچ کے دوران پیش آیا۔

آئی سی سی کے مطابق، سدرہ امین نے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کی، جو کھلاڑیوں یا معاون عملے کی جانب سے کرکٹ کے سامان، کپڑوں یا گراؤنڈ کے آلات کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب پاکستان کی اننگز کے 40 ویں اوور میں سنیہ رانا نے انہیں آؤٹ کیا، جس پر انہوں نے غصے میں بیٹ زور سے پچ پر مارا۔

سدرہ امین نے 81 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور پاکستان کی جانب سے سب سے نمایاں کارکردگی دکھائی مگر ٹیم 247 رنز کے تعاقب میں 159 پر آل آؤٹ ہو گئی۔ کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ میچ بھارت نے 88 رنز سے جیتا۔

آئی سی سی کا کہنا ہے کہ یہ سدرہ امین کی گزشتہ 24 ماہ میں پہلی خلاف ورزی ہے اور اس بنا پر ایک ڈی میرٹ پوائنٹ ان کے ریکارڈ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سدرہ نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے میچ ریفری شاندری فرٹز کی تجویز کردہ سزا قبول کر لی، جس کے بعد باضابطہ سماعت کی ضرورت پیش نہ آئی۔

الزامات فیلڈ امپائرز لورین ایجنباگ اور نیمالی پیریرا نے عائد کیے جب کہ تھرڈ امپائر کیرن کلاستے اور فورتھ امپائر کم کاٹن نے اس کی تصدیق کی۔

یاد رہے کہ آئی سی سی ضابطہ اخلاق کی لیول ون خلاف ورزی پر کم از کم سزا سرزنش جب کہ زیادہ سے زیادہ سزا کھلاڑی کی میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائنٹس ہو سکتی ہے۔

