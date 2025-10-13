لاہور ٹیسٹ کا دوسرا روز اسپنرز کے نام: کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقا کے 6 وکٹوں پر 216 رنز
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان لاہور ٹیسٹ کا دوسرا روز اسپنرز کے نام رہا، میزبان پاکستان کے 378 رنز کے جواب میں مہمان ٹیم نے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک 6 وکٹوں پر 216 رنز بنالیے ہیں۔
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل اختتام پذیر ہوگیا۔
پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقا نے پاکستان کی پہلی اننگز کے 378 رنز کے جواب میں 6 وکٹوں پر 216 رنز بنالیے۔
جنوبی افریقی کپتان ایڈن مارکرم 45 کے مجموعی اسکور پر 20 رنز بنا کر نعمان علی کی گیند پر وکٹوں کے پیچھے محمد رضوان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔
ایڈن مارکرم کے بعد 80 کے مجموعی اسکور پر ویان ملڈر بھی نعمان علی کی گیند پر 17 رنز بنا کر محمد رضوان کو کیچ تھما بیٹھے۔ اس کے علاوہ ریان رکلنٹن 71، ٹرسٹن اسٹبز 8، ڈیوالڈ بریوس صفر اور کائل ویرینی 2 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
ٹونی ڈی زورزی 81 اور سینوران متھوسامی 6 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔
پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے 85 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں جب کہ سلمان علی آغا اور ساجد خان نے ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
جنوبی افریقا کو پاکستان کی پہلی اننگز کا اسکور پورا کرنے کے لیے مزید 162 رنز درکار ہیں جب کہ جبکہ جنوبی افریقا کی چار وکٹیں باقی ہیں۔
پاکستان کی پہلی اننگز
اس سے قبل پاکستان نے اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز 313 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر کیا تو محمد رضوان 62 اور سلمان علی آغا 52 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔
کھیل کے دوسرے روز پاکستان کی ٹیم مجموعی اسکور میں صرف 65 رنز کا اضافہ کر سکی اور پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی، آخری 5 وکٹیں صرف 16 رنز کے فرق سے گریں۔
محمد رضوان انفرادی اسکور میں 13 رنز کا اضافہ کرنے کے بعد 362 کے مجموعی اسکور پر 75 رنز بناکر متھوسوامی کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگئے۔
محمد رضوان اور سلمان علی آغا نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹیسٹ میں چھٹی وکٹ کے لیے 163 رنز کی ریکارڈ شراکت قائم کی۔
نئے آنے والے بلے باز نعمان احمد بھی اسی اوور میں ایک گیند کھیلنے کے بعد متھوسوامی کی گیند پر کلین بولڈ ہوگئے جب کہ اگلی ہی گیند پر ساجد خان بھی مارکرم کو کیچ تھما بیٹھے۔ حسن علی بھی بغیر کوئی رن بنائے ناٹ آوٹ رہے۔
378 کے مجموعی اسکور پر پاکستان کی نویں وکٹ گری جب شاہین شاہ آفریدی 7 رنز بنانے کے بعد متھو سوامی کی گیند پر کلین بولڈ ہوگئے۔
سلمان علی آغا پاکستان کے آؤٹ ہونے والے آخری کھلاڑی تھے جو 93 رنز کے انفرادی اسکور پر اسپنر پرینیلن سبرائن کی گیند پر متھوسوامی کو کیچ تھما بیٹھے اور نروس نائنٹیز کا شکار ہوگئے۔ اس طرح پوری ٹیم 313 رنز میں 65 رنز کا اضافہ کرنے کے بعد پویلین لوٹ گئی۔
جنوبی افریقا کی جانب سے سینوران متھوسوامی نے 6، پرینیلن سبرائن نے 2 جب کہ کگیسو رابادا اور سیمن ہرمن نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔