ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
پاکستان اور افغانستان کی جنگ رکوانا میرے لیے بہت آسان ہے، ٹرمپ

ایک جنگ رکوائی تو کہا گیا کہ اگلی جنگ رکوانے پر نوبل انعام ملے گا لیکن نہیں ملا، ٹرمپ کا شکوہ
ویب ڈیسک
شائع 18 اکتوبر 2025 09:36am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ختم کروانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ شکوہ بھی کیا کہ ’جب کوئی تنازع حل کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اگلی جنگ ختم کروانے کرنے پر آپ کو نوبل انعام ملے گا‘ لیکن مجھے نوبل انعام نہیں ملا۔

امریکی صدر نے جمعہ کے روز کہا کہ ’مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، اور اپنے دورِ صدارت میں آٹھ جنگیں رکواچکا ہوں‘۔ انہوں نے کہا کہ ’پاکستان اور افغانستان کی حالیہ سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں اور دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو روکنا میرے لیے بہت آسان ہے‘۔

امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایک بار پھرپاک بھارت جنگ ختم کروانے کا ذکر کیا، کہا کہ ’وزیراعظم شہباز شریف نے مجھےکہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کرکے لاکھوں جانیں بچائیں‘۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نوبل انعام نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ’میں نے آٹھ جنگیں حل کی ہیں, اور ہر بار جب میں نے کوئی مسئلہ حل کیا، تو مجھ سے کہا گیا کہ اگلی جنگ ختم کروانے پر آپ کو نوبل انعام ملے گا لیکن مجھے نوبل انعام نہیں ملا‘۔انہوں نے مزید کہ کہ ’مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں، میں صرف جانیں بچانے کے لیے جنگیں رکوانا چاہتا ہوں‘۔

