اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کیا تو امریکی حمایت کھو دے گا، صدر ٹرمپ کا انتباہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو وہ امریکا کی حمایت کھو بیٹھے گا۔
ٹائم میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے عرب ممالک سے وعدہ کیا ہے کہ مغربی کنارہ ضم نہیں ہوسکتا۔
ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو کو واضح پیغام دیا ہے کہ ”دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ دنیا سے نہیں لڑ سکتے۔“
انہوں نے کہا کہ اسرائیل دنیا کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور قطر پر حملہ اسرائیلی حکمتِ عملی کی ایک بڑی غلطی تھی۔
امریکی صدر نے انٹرویو میں بتایا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ رک چکی ہے اور نیتن یاہو کو امن معاہدہ قبول کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں کسی وقت غزہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ امید ظاہر کی کہ سعودی عرب رواں سال کے آخر تک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔
واضح رہے کے گذشتہ دنوں اسرائیل نے امن معاہدے کی آڑ میں مکروہ عزائم کی تکمیل کرتے ہوئے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے سے متعلق بل کے پہلے مرحلے کی اسرائیلی پارلیمنٹ نے منظوری دی تھی۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیراعظم نیتن یاہو کی جماعت نے بل کی حمایت نہیں کی تھی، تاہم اسرائیلی قانون سازوں نے چار مراحل پر مشتمل بل کے پہلے مرحلے کی چوبیس کے مقابلے میں پچیس ووٹوں سے منظوری دی۔