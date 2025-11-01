بابر اعظم کا نیا ریکارڈ، ٹی 20 انٹرنیشنل میں ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا
پاکستان کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور سنگِ میل عبور کرلیا۔
لاہور میں جنوبی افریقا کے خلاف تیسرے اور آخری میچ میں انہوں نے نصف سنچری بنا کر بھارتی بیٹر ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا۔
بابر اعظم نے 36 گیندوں پر ففٹی اسکور کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی 40ویں نصف سنچری مکمل کی، جب کہ ویرات کوہلی کے نصف سنچریوں کی تعداد 39 ہے۔
اس سے قبل بابر اعظم نے 39 ویں نصف سنچری کے ساتھ کوہلی کا ریکارڈ برابر کیا تھا۔
یاد رہے کہ ایشیا کپ 2025 میں ناکامی کے بعد بابر اعظم کو مختصر فارمیٹ کی ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد ان کی فارم اور مستقبل پر کئی سوالات اٹھائے گئے۔
تاہم جنوبی افریقا کے خلاف ہوم ٹی 20 سیریز کے لیے انہیں دوبارہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جہاں واپسی کے ساتھ ہی بابر اعظم نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ریکارڈ قائم کیا۔