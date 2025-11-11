پہلا ون ڈے: پاکستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف دے دیا
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں پاکستان نے سلمان علی آغا کی شاندار سنچری کی بدولت سری لنکا کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف دے دیا۔
منگل کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے کھیلاجارہا ہے، جہاں سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے۔
پاکستان کی بیٹنگ
قومی ٹیم کی جانب سے اننگز کا آغاز اوپننگ بیٹر فخر زمان اور صائم ایوب نے کیا تاہم چوتھے اوور کی پہلی گیند پر صائم ایوب 6 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے۔
فخر زمان اور بابر اعظم نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 54 رنز بنائے تاہم فخر زمان 18 ویں اوور میں 68 کے مجموعی اسکور پر 55 گیندوں پر 32 رنز بنانے کے بعد ہسارنگا کی گیند پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں اسٹمپ ہوگئے۔
گرین شرٹس کی تیسری وکٹ 76 رنز پر گری اور محمد رضوان بھی 5 رنز بنانے کے بعد ہسارنگا کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے جب کہ بابر اعظم بھی زیادہ دیر مزاحمت نہ کرسکے اور 95 کے مجموعی اسکور پر 51 گیندوں پر 29 رنز بناکر ہسارنگا کی گیند پر کلین بولڈ ہوگئے۔
ایسے میں حسین طلعت اور سلمان علی آغا نے 138 رنز کی شاندار شراکت داری قائم کی اور ٹیم کا اسکور 233 رنز تک پہنچایا، جس کے بعد حسین طلعت 63 گیندوں پر 62 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
دوسری جانب سلمان علی آغا ڈٹے رہے اور شاندار سنچری اسکور کی، انہوں نے 87 گیندوں پر 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جب کہ ان کی اننگ میں 9 چوکے شامل تھے۔
اس کے علاوہ اختتامی اوورز میں محمد نواز بھی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 23 گیندوں پر 36 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔
یوں پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں پر 299 رنز اسکور کیے اور سری لنکا کو جیت کے لیے 300 رنز کا ہدف دیا۔
سری لنکا کی جانب وانندو ہاسارنگا نے 3 جب کہ اسیتھا فرنینڈو اور مہیش تھیکشنا نے ایک،ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
میچ کا ٹاس
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں سری لنکا کے کپتان چرِتھ اسالنکا نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
ٹاس کے بعد کی گئی گفتگو میں پاکستان ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم بھی ٹاس جیت کر پہلے بولنگ ہی کرتے کیونکہ یہاں شبنم اثرانداز ہوتی ہے، پنڈی ایک ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے، اس سیریز میں بھی پچھلی سیریز کی طرح اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔
سری لنکن ٹیم کے کپتان چرِتھ اسالنکا کا کہنا تھا کہ پچ ٹھیک ہے لیکن شبنم پڑنے کا امکان ہے، ہماری ٹیم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں، البتہ ہسارنگا واپس آئے ہیں جب کہ کمیل مشارا آج اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں، سیریز میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔
پاکستان کی ٹیم
پاکستان کی پلیئنگ الیون میں فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، حسین طلعت، محمد نواز، فہیم اشرف، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور حارث رؤف شامل ہیں۔
سری لنکا کی ٹیم
سری لنکن ٹیم پاتھم نسانکا، کمیل مشارا، کوسل مینڈس، سماراوکراما، چرِتھ اسالنکا، دیلشن لیانگے، کامندو مینڈس، ونانندو ہسارنگا، دُشمنتا چمیرا، مہیش تھیکشنا اور اسِتھا فرنینڈو پر مشتمل ہے۔
قومی اسکواڈ میں تبدیلی
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں ایک تبدیلی کی ہے، مڈل آرڈر بیٹر حسن نواز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس بھیج کر ان کی جگہ عبدالصمد کو شامل کیا گیا ہے۔
شاہین شاہ آفریدی کی بحیثیت کپتان یہ دوسری ون ڈے سیریز ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے جنوبی افریقا کے خلاف ون ڈے سیریز میں 1-2 سے فتح حاصل کی ہے۔
واضح رہے کہ سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز آج سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی جب کہ ٹرائی نیشن سیریز 17 سے 29 نومبر تک ہوگی، ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔
ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے
پاکستان اور لنکن ٹائیگرز کے درمیان 1982 سے جاری باہمی مقابلوں میں گرین شرٹس کو واضح برتری حاصل ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 157 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جاچکے ہیں، جن میں سے 93 پاکستان نے جیتے جب کہ 59 میں سری لنکا نے کامیابی حاصل کی۔ ایک میچ ٹائی ہوا اور 4 میچز بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوگئے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتہ 10 برسوں سے سری لنکا کے خلاف کسی ون ڈے سیریز میں شکست سے دوچار نہیں ہوئی۔ اب تک دونوں ٹیمیں 20 دوطرفہ ون ڈے سیریز کھیل چکی ہیں جن میں سے پاکستان نے 14 اور سری لنکا نے 6 میں کامیابی حاصل کی ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 2 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جا چکے ہیں جن میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے۔
کمنٹری پینل کا اعلان
دوسری جانب پی سی بی نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان کردیا ہے۔
کمنٹری پینل میں سری لنکا کے سابق مڈل آرڈر بیٹر رسل آرنلڈ اور آف اسپنر روشن ابے سنگھے کے ساتھ عامر سہیل اور فاسٹ بولر وقار یونس شامل ہیں۔
سابق ویمن کرکٹر عروج ممتاز بھی کمنٹری ٹیم کو جوائن کریں گی جبکہ زینب عباس سیریز پریزنٹر کے طور پر میزبانی کے فرائض انجام دیں گی۔