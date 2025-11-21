550 کروڑ کا بھارتی طیارہ ”تیجس“ گر کر تباہ

دبئی ائیر شو 2025 کے آخری روز جمعے کو بھارت کا مشہور لڑاکا طیارہ ’تیجس‘ فضائی کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہوگیا جس...
دبئی ائیر شو 2025 کے آخری روز جمعے کو بھارت کا مشہور لڑاکا طیارہ ’تیجس‘ فضائی کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں پائلٹ بھی ہلاک ہوگیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے بھی طیارہ حادثے کی تصدیق کی گئی ہے۔ طیارے کو حادثہ مقامی وقت کے مطابق 2 بج کر 10 منٹ پر پیش آیا۔ مختلف رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا تاہم انڈین ایئر فورس نے اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا اعلان کردیا ہے۔

