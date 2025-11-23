غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید

جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے باوجود سیکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 23 نومبر 2025 08:51am
دنیا

غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں نہ رک سکیں اور تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہری شہید جبکہ 83 زخمی ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملبے تلے مزید افراد دبے ہونے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

غزہ کی وزارتِ صحت کے مطابق 10 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک کم از کم 340 فلسطینی شہید اور 871 زخمی ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلسل حملوں کے باعث طبی سہولتوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ شہید اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔

غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش، فلسطینیوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے

اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اس یکطرفہ جنگ میں غزہ کی پٹی میں مجموعی ہلاکتیں 69 ہزار 733 سے تجاوز کر چکی ہیں، جب کہ ایک لاکھ 70 ہزار 863 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں متعدد رہائشی عمارتیں، بازار اور بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔

حماس کے ترجمان محمود بسال کے مطابق تازہ حملوں میں حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ کا ایک کمانڈر بھی شہید ہوا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی ’کھلی خلاف ورزی‘ ہیں، جن کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔

AAJ News Whatsapp


دوسری جانب علاقے میں امدادی سرگرمیاں بھی شدید متاثر ہیں، جبکہ فلسطینی عوام مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔

Israel

ceasefire

Palestine

Gaza

Hamas

Conflict

Casualties

Middle East Crisis

Al Qassam Brigades

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین