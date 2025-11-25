دھرمیندر نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں کیا کہا تھا؟
دھرمیندر کا آخری انسٹاگرام پیغام ان کی موت کے بعد وائرل ہوگیا۔
بالی ووڈ کے ”ہی مین“ دھرمیندر 24 نومبر 2025 کو ممبئی میں 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی موت نے غم کی لہر دوڑا دی ہے، جہاں مداحوں، ساتھی اداکاروں اور اہل خانہ نے ایک عظیم شخصیت کے جدا ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔
لیجنڈری بولی وُڈ اداکار دھرمیندر چل بسے
لیجنڈری اداکار کے انتقال کے بعد، ان کا ایک ماہ قبل دُسہرا کے موقع پر انسٹاگرام پر شیئر کیا گیا ویڈیو پیغام تیزی سے وائرل ہوگیا۔ اس ویڈیو میں دھرمیندر گالف کارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسکرا کر مداحوں کو دُسہرا کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان کا پیغام، جو اب ان کے آخری الفاظ کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے، یہ تھا:
”تمام بھائی بہنوں کو، بچے بچیوں کو، دُسہرا کی خوشیاں مبارک ہو۔ خدا آپ کو لمبی عمر دے، خوشیاں دے،اور آپ ہمیشہ نئے بن کر رہیں، تب ہی ترقی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔“
جو پیغام کبھی ایک خوشی کا اظہار تھا، وہ اب ایک یادگار لمحہ بن چکا ہے۔ اس ویڈیو کے کمنٹس میں مداحوں نے دھرمیندر کو ”آخری الوداع“ کہا ہے اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی محبت اور مسکراہٹیں دنیا کے ساتھ شیئر کیں۔
دھرمیندر سے بولی وُڈ کے ’دھرم‘ تک، لیجنڈ اداکار کی کہانی
دھرمیندر کی موت ان کی 90ویں سالگرہ سے صرف دو ہفتے پہلے ہوئی، جو 8 دسمبر کو آنے والی تھی۔ ان کی بیماری کی خبر 31 اکتوبر 2025 کو آئی تھی، جب وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے اور انہیں بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ تاہم، ان کی صحت میں جلد بہتری آئی تھی اور اس کے بعد ان کے انتقال کی خبر مداحوں کے لیے ایک شدید صدمے کے طور پر آئی۔
ان کی آخری رسومات ممبئی میں ادا کی گئیں، جہاں بالی ووڈ کی متعدد مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ ان کی بیوی ہیما مالنی، بیٹے سنی دیول، بوبی دیول اور قریبی دوستوں امیتابھ بچن، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان اور سنجے دت ان کی آخری رسومات میں شامل تھے۔