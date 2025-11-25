سونے کی فی تولہ قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ

عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستانی مارکیٹ پر بھی مرتب ہورہے ہیں۔
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 25 نومبر 2025 03:40pm
کاروبار

عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے کے بعد پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہوگیا۔

عالمی مارکیٹ کے بعد مقامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

جیمز اینڈ جیولز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونا 7 ہزار 770 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 36 ہزار 562 روپے تک پہنچ گیا ہے۔
مقامی مارکیٹ میں 10 گرام سونے کی قیمت 6 ہزار 601 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 74 ہزار 281 تک جا پہنچی ہے۔

ماہرین کے مطابق اس اضافے کی وجہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں 77 ڈالر اضافے کے بعد فی اونس سونے کی قیمت 4 ہزار 142 ڈالر ہو گئی ہے۔

