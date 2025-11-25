سونے کی فی تولہ قیمت میں ہزاروں روپے کا اضافہ
عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے اثرات پاکستانی مارکیٹ پر بھی مرتب ہورہے ہیں۔
عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھنے کے بعد پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ ہوگیا۔
عالمی مارکیٹ کے بعد مقامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
جیمز اینڈ جیولز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونا 7 ہزار 770 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 36 ہزار 562 روپے تک پہنچ گیا ہے۔
مقامی مارکیٹ میں 10 گرام سونے کی قیمت 6 ہزار 601 روپے اضافے کے بعد 3 لاکھ 74 ہزار 281 تک جا پہنچی ہے۔
ماہرین کے مطابق اس اضافے کی وجہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں 77 ڈالر اضافے کے بعد فی اونس سونے کی قیمت 4 ہزار 142 ڈالر ہو گئی ہے۔
مزید خبریں
بنگلہ دیش کو ایک لاکھ ٹن چاول کی ایکسپورٹ کے لیے سرکاری ٹینڈر جاری
صارفین کے لیے خوشخبری: اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں کمی کردی
پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مسلسل انخلا پر کاروباری برادری میں تشویش
آئی بی اے کراچی: سینٹر فار ایکسیلنس اِن اسلامک فنانس کے 10 سال مکمل
پاکستان میں سونے کی قیمت میں پھر اضافہ
حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجٹ سے ہٹ کر اخراجات کے آڈٹ کی شرط مان لی
مقبول ترین