Karachi Manhole Incident | Public Anger | Farooq Sattar Criticism | Traffic Disruption - Aaj News

Karachi Manhole Incident | Public Anger | Farooq Sattar Criticism | Traffic Disruption - Aaj News
Published 01 Dec, 2025 05:00pm
ویڈیوز
Karachi Manhole Incident | Public Anger | Farooq Sattar Criticism | Traffic Disruption - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین