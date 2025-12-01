Karachi Citizens Protest | Murtaza Wahab Trends | Mayor Resignation Demanded - Aaj Pakistan News

Karachi Citizens Protest | Murtaza Wahab Trends | Mayor Resignation Demanded - Aaj Pakistan News
Published 01 Dec, 2025 05:30pm
ویڈیوز
Karachi Citizens Protest | Murtaza Wahab Trends | Mayor Resignation Demanded - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین