PTI Protest at Swabi Interchange | Intense Slogans by Workers | Imran Khan | Adiala Jail

PTI Protest at Swabi Interchange | Intense Slogans by Workers | Imran Khan | Adiala Jail
Published 02 Dec, 2025 08:30pm
ویڈیوز
PTI Protest at Swabi Interchange | Intense Slogans by Workers | Imran Khan | Adiala Jail
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین